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Ecco il video Donato a Sean Penn un «Oscar» realizzato con i detriti della guerra in Ucraina

SDA

18.3.2026 - 08:46

L'attore statunitense Sean Penn ha ricevuto in dono dall'Ucraina una statuetta a forma di Oscar, realizzata con il metallo di un vagone ferroviario danneggiato dalla guerra, dopo aver disertato la cerimonia di domenica per visitare il paese devastato dal conflitto.

Keystone-SDA

18.03.2026, 08:46

18.03.2026, 08:51

Secondo quanto riportano i media internazionali, tra cui la Bbc, Penn, 65 anni, ha vinto il suo terzo Oscar come miglior attore non protagonista in «Una battaglia dopo l'altra», ma era assente alla cerimonia.

In un video pubblicato da Oleksandr Pertsovskyi, Ceo delle Ferrovie Ucraine, il dirigente dice a Penn: «Ti stai perdendo gli Oscar... Quindi abbiamo realizzato questo. È fatto con un vagone ferroviario danneggiato dai russi».

Da sempre sostenitore dell'Ucraina, Penn ha visitato il paese diverse volte da quando il Cremlino ha lanciato l'invasione su vasta scala quattro anni fa. Nel 2022 donò uno dei suoi Oscar al presidente Volodymyr Zelensky.

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