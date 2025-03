Pino Daniele

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 70 anni, esce un brano inedito dedicato al figlio Francesco. Napoli lo celebra con una grande mostra e un concerto-evento. La musica di Pino Daniele continua a vivere e a sostenere i giovani talenti.

Covermedia Covermedia

A sorpresa, nel giorno del suo 70mo compleanno, dell'onomastico e della Festa del Papà, è arrivato un regalo inaspettato: «Una parte di me», brano inedito di Pino Daniele, scritto per il figlio più piccolo, Francesco, quando aveva appena quattro anni.

Un pezzo intimo, che si unisce alle altre canzoni dedicate ai suoi figli, come «Ninnanàninnanoè» per Cristina, «Sara non piangere» per Sara, «Sofia sulle note» per Sofia. Per Alessandro, scherzava Pino, la canzone era già «'O scarrafone».

Oggi, Pino Daniele rivive nella sua musica, che continua a risuonare tra i vicoli di Napoli, sui balconi e nelle piazze, interpretata da giovani artisti e improvvisatori.

È stato un innovatore, un ponte tra culture, ammirato anche da colleghi internazionali come Eric Clapton, e le sue canzoni – da «Napule è» a «Je so' pazzo», da «Quanno chiove» a «Quando» – restano colonna sonora di generazioni.

Mostra «Pino Daniele Spiritual» a Palazzo Reale di Napoli

Proprio oggi si inaugura al Palazzo Reale di Napoli la mostra «Pino Daniele Spiritual», curata da Alessandro Daniele e Alessandro Nicosia, un viaggio nell'anima dell'artista tra immagini, suoni e memoria.

E il 18 settembre Piazza del Plebiscito ospiterà «Pino è – Il Viaggio del Musicante», con Carlo Conti e Fiorella Mannoia a presentare una serata di musica e ricordi con tanti ospiti e amici. Parte dell'incasso andrà alla ricerca oncologica pediatrica e al sostegno della formazione artistica, attraverso il Progetto Preme.

La Fondazione Pino Daniele, promotrice delle iniziative ufficiali raccolte sotto il marchio «70/10 Anniversary», porta avanti l'impegno concreto del cantautore per l'educazione civica e musicale. Con il Musicante Award – Premio Pino Daniele, sostiene giovani musicisti emergenti, offrendo loro l'opportunità di affermarsi grazie anche al patrocinio del Ministero dell'Università e della Ricerca.

«Gli eventi e le attività realizzati per questo doppio anniversario vanno oltre il tributo, sono un impegno concreto che guarda al futuro», dichiara la Fondazione, che invita a scoprire tutto il programma sul sito ufficiale www.fondazionepinodaniele.org/anniversary.

Anche il docufilm «Pino», firmato da Francesco Lettieri e Federico Vacalebre, celebra l'uomo e l'artista che ha fatto della musica una bandiera di libertà.