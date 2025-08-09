Danny Moder, marito di Julia Roberts, ha condiviso un video del figlio Phinnaeus che dimostra le sue abilità sullo skateboard, suscitando l'orgoglio dei genitori e l'ammirazione dei fan.

In attesa del debutto alla Mostra del Cinema di Venezia, Julia Roberts si gode momenti in famiglia, come mostrato da un video del figlio Phinnaeus che fa skate pubblicato dal marito Danny Moder.

Nonostante alcune critiche per l’assenza di protezioni, il video ha ricevuto elogi, anche da Julia, per il talento e la somiglianza del ragazzo con la madre.

La coppia, riservata sui social, è sposata dal 2002 e Julia ha più volte dichiarato di dare priorità alla famiglia rispetto alla carriera.

In vista del suo debutto alla Mostra del Cinema di Venezia, al via il 27 agosto, Julia Roberts si dedica alla famiglia. Suo marito, Danny Moder, ha recentemente condiviso un raro scorcio della loro vita privata, pubblicando un video del figlio Phinnaeus.

Nel filmato, il 20enne dimostra un talento naturale per lo skateboard, eseguendo acrobazie in slow motion che hanno impressionato i follower.

Nonostante alcuni commenti critici per la mancanza di protezioni, la maggior parte degli spettatori ha elogiato le abilità di Phinnaeus, incluso un commento di apprezzamento da parte di mamma Julia.

Il video, condiviso sull'account Instagram di Danny, mostra il giovane a torso nudo mentre si destreggia con sicurezza su una rampa, ricordando ai fan l'iconica chioma riccia di sua madre.

Una famiglia generalmente molto riservata

Le immagini della famiglia Roberts/Moder sono rare sui social media. Come riferito da «Elle», l'ultima apparizione risale a maggio, quando Danny ha celebrato la Festa della Mamma con una foto di Julia e i loro tre figli: i gemelli Hazel e Phinnaeus, nati il 28 novembre 2004, e Henry, che ha recentemente compiuto 18 anni.

L'attrice ha sempre dato priorità alla famiglia, come ha dichiarato in un'intervista del 2022, sottolineando l'importanza della vita familiare rispetto alla carriera.

La relazione tra Julia e Danny, iniziata sul set di «The Mexican» nel 2000, è solida e duratura. Nonostante le difficoltà iniziali, il loro amore è cresciuto nel tempo, culminando nel matrimonio del 4 luglio 2002.

La 57enne attribuisce la forza del loro legame a piccoli gesti quotidiani, come avere due lavandini in bagno e condividere molti baci.

