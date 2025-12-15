Luigi Biasetto

Tecniche, ricette e segreti dei grandi dolci italiani in prima serata.

Covermedia Covermedia

I Maestri dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani tornano in TV con «Accademia di Pasticceria», il nuovo programma dedicato all'eccellenza dolciaria italiana in onda su Sky e in streaming su NOW. Un format pensato per il pubblico che ama la pasticceria di qualità e vuole scoprire, passo dopo passo, come nascono i grandi classici della tradizione.

Protagonisti sono alcuni dei nomi più autorevoli del settore: Luigi Biasetto, Giuseppe Amato, Yuri Cestari, Maurizio Santin e il presidente AMPI Salvatore De Riso.

In ogni puntata i Maestri affiancano il pubblico in un vero laboratorio televisivo, mostrando tecniche, lavorazioni e accorgimenti professionali per ottenere dolci impeccabili anche a casa. Il racconto è diretto, pratico e accessibile, senza rinunciare al rigore dell'alta pasticceria.

Il programma attraversa l'Italia da nord a sud, soffermandosi sulle specialità regionali e sui dessert più rappresentativi: dalle preparazioni da forno ai grandi lievitati, fino ai dolci legati alla memoria e alla tradizione familiare. Ogni episodio mette a confronto stili diversi e scuole di pensiero, offrendo uno sguardo ampio su un patrimonio gastronomico che continua a evolversi.

«L'obiettivo è trasmettere conoscenza e rispetto per la materia prima», ha spiegato Salvatore De Riso in occasione della presentazione del programma, ribadendo il valore didattico del progetto e il desiderio di avvicinare il pubblico alla cultura della pasticceria artigianale.

«Accademia di Pasticceria» non è solo intrattenimento, ma anche divulgazione: un format agile, adatto al web e alla fruizione on demand, che parla sia agli appassionati sia ai professionisti.