Nel suo periodo buio Achille Costacurta: «Avevo scatti d’ira. Una volta ho spaccato l’auto a uno sconosciuto»

ai-scrape

8.12.2025 - 11:14

Achille Costacurta, ospite a «Verissimo», racconta apertamente i momenti più difficili della sua vita, caratterizzati da problemi scolastici, dipendenze e un lungo percorso di recupero.

Antonio Fontana

08.12.2025, 11:14

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Achille Costacurta racconta a «Verissimo» gli anni segnati da problemi scolastici, dipendenze e comportamenti estremi.
  • Durante la permanenza in comunità tenta il suicidio e vive un lungo percorso di cura dopo il coma.
  • Oggi afferma di essersi lasciato il passato alle spalle e di aver ritrovato stabilità insieme ai genitori.
Mostra di più

Achille Costacurta si presenta davanti alle telecamere senza armature né scuse. A «Verissimo» apre il cassetto degli anni più duri, quelli in cui, confessa, «ho toccato il fondo».

Un passato che oggi sente finalmente alle spalle, ma che, come riporta «Leggo», ripercorre con lucidità: difficoltà scolastiche tenute nascoste, dipendenze sempre più pesanti, fughe, ricoveri e quel gesto estremo che ha segnato la sua giovinezza.

La caduta silenziosa

Tutto comincia alle medie. Nonostante i voti alti, arriva la mancata ammissione all’esame di terza: «Lì ho capito che qualcosa non andava», racconta. Per anni, però, ai genitori — Martina Colombari e Billy Costacurta — non dice nulla. Ogni problema resta chiuso in camera, fino all’esplosione.

Alle superiori inizia a fumare cannabis. Poi, la denuncia: addosso gli trovano un coltello e un manganello. «Mi avevano rapinato in metro. Mi sentivo in pericolo, volevo difendermi», spiega. Da lì, il trasferimento in una comunità di Parma, in piena pandemia.

Senza emozioni

La routine è ferrea: sveglia all’alba, camera in ordine, dieci sigarette al giorno come unica concessione. La madre gli scrive lettere per tenergli accesa una scintilla di serenità, i genitori lo raggiungono quando possono. Ma per Achille la pressione diventa insostenibile.

Dopo due anni tenta il suicidio bevendo sette bottiglie di metadone. Scappa più volte. Finisce in coma. Quando riapre gli occhi in ospedale, racconta: «Vedevo tubi ovunque, non capivo niente».

Da quel momento, anche le emozioni sembrano spegnersi: «Mi sono lanciato col paracadute e non ho provato nulla».

La svolta in Svizzera

La ripresa arriva grazie alla Clinica Santa Croce di Orselina, dove accetta una nuova terapia antidepressiva dopo aver abbandonato le droghe. Lì scopre anche di avere l’ADHD, una diagnosi che illumina anni di scatti d’ira e reazioni incontrollate: «Mi infastidiscono profondamente le ingiustizie».

Lo dimostra un episodio con un automobilista che aveva sfiorato sulle strisce lui e la nonna: la lite, gli insulti, lo sputo dell’uomo e la sua reazione furiosa che danneggia l’auto.

Il racconto è nel video postato da «Verissimo».

Oggi Achille parla di obiettivi, di equilibrio e soprattutto di un legame ritrovato con mamma e papà. Una rinascita costruita passo dopo passo, dopo aver guardato da vicino il punto più oscuro della sua storia.

