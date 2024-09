Achille Costacurta

Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, racconta la sua esperienza in un centro penale per minorenni. Tra dure regole e momenti difficili, il giovane riflette sui suoi errori e promette di raccontare tutto in un libro.

Achille Costacurta ha fatto una rivelazione sorprendente durante una diretta su TikTok, parlando apertamente della sua detenzione in un centro penale a Parma.

«Sono stato un anno e sette mesi in un centro penale», ha dichiarato, aggiungendo che il periodo trascorso lì è stato estremamente impegnativo. «Eravamo ragazzi di tutte le età, in camere da quattro, e non potevamo uscire o fare nulla», ha spiegato, ricordando la rigidità del sistema.

«La sveglia era alle 7:30 e se alle 7:45 non eri a fare colazione, avevi una sigaretta in meno. Se qualcuno non era in fila, non facevano mangiare nessuno».

L'esperienza, vissuta tra i 15 e i 17 anni, ha lasciato un segno profondo in Achille, che ha spiegato come questa realtà lo abbia portato a riflettere sui suoi errori. «C'erano educatori, ma era un posto molto duro, gestito dalla Chiesa», ha continuato, rivelando come questa dura esperienza lo abbia aiutato a sviluppare maggiore consapevolezza. «Sbagliando si impara, e per fortuna l'ho capito adesso, meglio ora che a 50 anni», ha aggiunto.

Achille ha anche annunciato l'intenzione di scrivere un libro, dove approfondirà questo difficile capitolo della sua vita. «Dell'esperienza in comunità ne parlerò nel mio libro», ha detto, spiegando che molti dei ricordi più traumatici sono stati rimossi dalla sua mente, ma che questa esperienza lo ha cambiato profondamente. «La mia testa è un po' matta e ogni tanto ci ricasco, ma piano piano sto imparando».

Il giovane è noto per aver spesso attirato l'attenzione dei media con comportamenti provocatori e controversi sui social, ma sembra ora intenzionato a prendere una nuova direzione. «Mi sono fermato per pensare», ha dichiarato, aggiungendo che ha in programma di tornare a scuola e cercare di costruirsi un futuro migliore.

