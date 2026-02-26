  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A tutto Festival Achille Lauro a Sanremo: «Comanda Carlo, io sono un umile conduttore»

Covermedia

26.2.2026 - 11:00

Achille Lauro
Achille Lauro

Seconda serata all'Ariston accanto a Carlo Conti, tra debutto televisivo e tour già in partenza.

Covermedia

26.02.2026, 11:00

26.02.2026, 11:15

Achille Lauro ha cambiato passo al Festival di Sanremo, passando dal palcoscenico della gara alla conduzione, ma sempre al centro della scena.

Nella seconda serata del Festival 2026, il cantautore romano ha affiancato Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston, inaugurando una fase più istituzionale del suo rapporto con la kermesse, rispetto alle partecipazioni passate che avevano acceso il dibattito per le sue performance provocatorie.

A definire il tono della serata era stata una dichiarazione rilasciata a La Repubblica: «Comanda Carlo, io sono un umile conduttore». Una linea che Lauro ha tradotto in una conduzione attenta e misurata, rispettosa dei tempi televisivi e del ritmo della serata, senza forzature o sovrapposizioni.

Il 35enne si è inserito con naturalezza nella macchina dello spettacolo, alternando momenti di leggerezza e raccordo tra le esibizioni, segnando un passaggio simbolico che consolida un percorso che ormai va oltre la sola musica.

Verso il tour

Archiviato l'impegno al Festival, Lauro si prepara a ripartire con il suo tour nei palazzetti, con la prima data fissata per il 4 marzo a Eboli. Il tour toccherà poi Roma, Bari, Padova, Torino, Milano, Bologna e Firenze.

Per l’estate, sono già fissati gli stadi: il 7 giugno a Rimini, il 10 a Roma e il 15 a Milano, appuntamenti che si preannunciano come eventi centrali della stagione live 2026.

I più letti

Le pagelle della seconda serata di Sanremo: Achille Lauro emoziona con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Pausini più spigliata, risate con Lillo e Pilar
Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché
Un airbus di TAP Air Portugal sfiora la catastrofe durante l'atterraggio, ecco perché
Donald Trump attacca di nuovo Robert De Niro: «Malato e demente»

Le ultime su Sanremo

A tutto Festival. Le pagelle della seconda serata di Sanremo: Achille Lauro emoziona con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Pausini più spigliata, risate con Lillo e Pilar

A tutto FestivalLe pagelle della seconda serata di Sanremo: Achille Lauro emoziona con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Pausini più spigliata, risate con Lillo e Pilar

Ecco di chi si tratta. Uno spot in diretta lancia l'ipotesi sul prossimo conduttore di Sanremo

Ecco di chi si trattaUno spot in diretta lancia l'ipotesi sul prossimo conduttore di Sanremo

A tutto Festival. Ecco i meme più divertenti della seconda serata di Sanremo 2026

A tutto FestivalEcco i meme più divertenti della seconda serata di Sanremo 2026

Altre notizie

Non può neanche lavorare. Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché

Non può neanche lavorareVietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché

Spettacolo. Bill Gates ammette: «Frequentare Epstein è stato un enorme errore»

SpettacoloBill Gates ammette: «Frequentare Epstein è stato un enorme errore»

Ecco come mai. Donald Trump attacca di nuovo Robert De Niro: «Malato e demente»

Ecco come maiDonald Trump attacca di nuovo Robert De Niro: «Malato e demente»