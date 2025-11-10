Il prossimo 10 giugno Achille Lauro si esibirà allo Stadio Olimpico di Roma.

Il cantautore romano si racconta con sincerità tra ironia, fragilità e nuovi progetti.

Covermedia Covermedia

Achille Lauro torna a parlare di sé, ammettendo di aver attraversato un periodo complesso, vissuto lontano dai riflettori.

Ospite di Radio Kiss Kiss, l’artista romano ha svelato un lato più intimo della sua quotidianità. «Il letto? No, non me lo faccio da solo. La spesa? Non la faccio», ha detto con il suo consueto tono ironico. Dietro la battuta, però, si intravede un momento personale più delicato.

Rinascere attraverso la musica

Già in passato Lauro aveva raccontato la sua vulnerabilità: «Mille (il brano con Orietta Berti e Fedez, pubblicato nel 2021, ndr) è stata la risposta al momento difficile che abbiamo vissuto tutti», aveva spiegato al Corriere della Sera. La musica, ancora una volta, si conferma per lui una forma di rinascita.

In un’intervista a Vanity Fair aveva aggiunto: «Ho imparato che qualcuno entra nella nostra vita non per restare, ma per cambiarci». Un’affermazione che sintetizza il percorso di trasformazione di un artista spesso divisivo, ma sempre autentico nel raccontarsi.

Il sogno che si realizza

Oggi Lauro guarda avanti con energia: «Ora è il momento giusto per gli stadi», ha dichiarato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, annunciando i prossimi live.

Nel 2026 Achille Lauro sarà in tour nei principali palasport italiani, con tappe a Roma, Milano, Torino e Bari, fino al grande evento previsto allo Stadio Olimpico di Roma il 10 giugno. Un traguardo che l’artista definisce «un punto d’arrivo, ma anche una nuova partenza».