Achille Lauro

Il 10 giugno 2026 il cantautore romano sarà protagonista del suo primo concerto nello stadio della capitale.

Covermedia Covermedia

Achille Lauro ha scelto il momento giusto per dirlo: davanti a 32mila persone al Circo Massimo, durante un live sold out che ha chiuso la sua tournée estiva, ha guardato il pubblico e ha promesso il passo successivo.

«Qualcosa che sogno da quando ho dieci anni sta per accadere», ha detto. Pochi secondi dopo, sui maxischermi è apparsa la data: 10 giugno 2026, Stadio Olimpico.

È ufficiale. Lauro debutterà in uno dei luoghi simbolo della musica live italiana con uno show pensato come rito collettivo.

Il concerto aprirà la stagione dei grandi eventi a Roma e porterà sul palco un allestimento nuovo, più teatrale che radiofonico, dichiaratamente ispirato alle grandi produzioni internazionali. Il titolo del progetto è «Comuni Immortali», e promette due ore di musica, visione e provocazione.

Le prevendite iniziano il 30 giugno alle 14 per chi ha già acquistato biglietti del tour in corso; per tutti gli altri, saranno disponibili dal 4 luglio. Dopo la consacrazione al Festival di Sanremo e il doppio Circo Massimo, Lauro punta più in alto: «Voglio uno show che resti. Non uno tra tanti». L'Olimpico è il prossimo traguardo, ma anche un inizio.