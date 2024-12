Achille Lauro sembrerebbe di nuovo innamorato. Covermedia

Achille Lauro avrebbe ritrovato l'amore da qualche tempo. Il cantante romano si è infatti presentato al party dopo l'ultima puntata di X Factor con Giulia Toscano, sorella di Sarah, vincitrice di Amici 2024.

Achille Lauro, giudice del talent targato Sky e tra i protagonisti in gara al prossimo Festival di Sanremo, ha fatto parlare di sé al party esclusivo organizzato a Napoli dopo la finale del programma.

Il cantante si è presentato all'evento in compagnia di Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2024 e anche lei tra i 30 big in gara all'Ariston.

Tuttavia, l'attenzione del pubblico e dei presenti non era rivolta all'ex allieva del talent, bensì alla sorella, Giulia Toscano, che secondo le vocie sarebbe la nuova fiamma dell'eccentrico artista.

Le voci su una presunta relazione tra Giulia e Achille Lauro non sono nuove. I due, già avvistati insieme in altre occasioni pubbliche, non hanno mai confermato né smentito le indiscrezioni, alimentando la curiosità dei fan e dei media.

La presenza di Giulia al party post-finale sembra però rafforzare l'ipotesi di una liaison amorosa tra i due.

Mora e sensuale, Giulia è una grande appassionata di cavalli e viaggi. Spulciando il suo profilo Instagram, appaiono fino al 2021 foto insieme ad un misterioso cavaliere. Forse un ex fidanzato oggi archiviato.

La Toscano ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia insieme alla sorella Sarah, alla quale è legatissima: entrambe vestito di nero hanno lasciato tutti senza fiato con la loro bellezza mozzafiato. Giulia Toscano non lavora nell'ambito dello showbiz: è impiegata presso Eteria Company, attiva nel campo degli investimenti.

