Dopo anni di performance provocatorie, Achille Lauro si presenta al Festival di Sanremo con una nuova maturità artistica e personale, riflettendo sulla sua educazione religiosa e annunciando iniziative sociali per i giovani in difficoltà.

Una delle più discusse fu quella del 2022, quando mise in scena un auto-battesimo sul palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo, esibendosi con il brano «Domenica». Riguardo a quell'episodio, Lauro ha commentato: «Quel battesimo a Sanremo mi ha rovinato la carriera».

Oggi, a 34 anni, il cantautore romano sembra voler intraprendere un percorso di maggiore introspezione e autenticità.

In occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, ha dichiarato: «Questo Sanremo sarà Lauro e basta». Abbandonando le maschere del passato, si presenta con una ballata intensa e significativa intitolata «Incoscienti giovani», che riflette sulle sfide e i disagi della gioventù, ispirandosi al suo vissuto personale.

L'iconografia cristiana nelle sue performance passate

Lauro ha anche affrontato il tema dell'utilizzo dell'iconografia cristiana nelle sue performance passate, spesso considerate offensive da alcuni.

Ha spiegato che le sue esibizioni erano ispirate alle grandi rockstar degli anni '70 e all'arte contemporanea, sottolineando: «L'utilizzo dell'iconografia cristiana è stata fatta già da Madonna, David Bowie o David LaChapelle. Alla fine l'iconografia cristiana è la cosa più popolare, più pop e anche più mainstream, la più vicina a noi di sempre».

Ha aggiunto che tali performance erano realizzate con il massimo rispetto, influenzate dalla sua educazione religiosa ricevuta dalla madre.

Alla domanda se prega, ha risposto: «Certo, sempre»

Riguardo alla sua dimensione spirituale, Lauro ha condiviso: «L'aspetto spirituale c'è, perché dove son cresciuto ci deve essere per forza. Mi sono scontrato con tante dinamiche mie e di persone che mi stavano intorno... Se sono qui non lo devo solamente all'impegno che è stato tanto e costante, lo devo a piani 'più grandi'. Sono uno che si dedica agli altri anche per quello e che si dedica giornalmente anche a ringraziare». Alla domanda se prega, ha risposto: «Certo, sempre».

Oltre alla sua evoluzione artistica, Achille Lauro ha annunciato l'intenzione di creare una fondazione per aiutare i ragazzi in situazioni difficili, ispirato dal volontariato svolto da sua madre.

Questa iniziativa riflette il suo desiderio di restituire alla comunità e di supportare i giovani che affrontano sfide simili a quelle da lui vissute in passato.