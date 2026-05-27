Non solo musciaAchille Lauro debutta da direttore creativo: Dondup punta sull'estetica dell'era Gucci
Covermedia
27.5.2026 - 13:00
Dai look creati con Alessandro Michele agli show-evento di Sanremo: il cantante guiderà il brand italiano e farà debuttare la prima capsule collection direttamente a San Siro.
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27.05.2026, 13:00
27.05.2026, 13:16
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Achille Lauro assume la direzione creativa di Dondup e porta nel brand quell’estetica teatrale e glamour costruita negli anni accanto ad Alessandro Michele nell’universo Gucci.
L’artista romano presenterà la sua prima capsule collection il 15 giugno 2026 durante il concerto-evento a San Siro.
Non una fashion week tradizionale, ma uno stadio: una scelta che chiarisce subito la direzione del progetto.
Negli ultimi anni Lauro è diventato uno dei personaggi più riconoscibili dell’estetica costruita da Alessandro Michele in Gucci, soprattutto durante l’epoca delle performance sanremesi che hanno trasformato i suoi look in veri eventi pop.
Tra riferimenti glam, contaminazioni couture e fluidità estetica, il cantante è passato progressivamente dal ruolo di musicista a quello di figura fashion narrativa.
L'obiettivo del gruppo
Ed è proprio quell’universo che Dondup sembra voler intercettare.
Il brand nato nel denim premium affida infatti a Lauro non una capsule occasionale, ma la direzione creativa delle future collezioni donna, uomo e accessori.
L’obiettivo appare chiaro: allontanarsi dall’immagine più tradizionale del marchio per entrare in una dimensione più spettacolare, musicale e contemporanea.
«Volevo creare qualcosa che restasse. Non come volto ma come autore», ha spiegato il cantante annunciando il progetto.
La capsule femminile sarà disponibile online e in selezionati punti vendita dal 16 giugno al 30 luglio, con distribuzione limitata.