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Spettacolo Achille Lauro e Lavinia Mauro, il gossip esplode, ma spunta un altro nome

Covermedia

28.4.2026 - 16:30

Achille Lauro
Achille Lauro

Sui social nasce il caso della foto sospetta, ma le verifiche portano a un legame diverso dall'atteso.

Covermedia

28.04.2026, 16:30

28.04.2026, 17:04

Achille Lauro finisce nel gossip, ma il presunto flirt con Lavinia Mauro si ribalta.

Tutto parte da una storia Instagram dell'ex volto di «Uomini e Donne»: un'immagine semplice, un vassoio di gelati e una mano tatuata sullo sfondo.

Un dettaglio minimo che scatena le segnalazioni e collega subito la 29enne romana al cantante, soprattutto dopo la sua presenza a un evento legato a «Comuni Immortali».

Il racconto cambia però nel giro di poche ore.

Diverse testate nazionali, tra cui Gazzetta dello Sport e Tgcom24, indicano un'altra pista: la giovane sarebbe legata a Matteo Ciceroni, produttore musicale noto come Gow Tribe e collaboratore del performer.

La sua vicinanza all'artista troverebbe quindi spiegazione nel contesto dell'entourage, non in una relazione sentimentale diretta.

Nessuna conferma ufficiale arriva dai diretti interessati. Il cantante mantiene una linea coerente, evitando esposizioni sulla vita privata e concentrando la comunicazione sui progetti. In un'intervista a Sky TG24 ha dichiarato: «Ci tenevo a regalare questi tre singoli prima delle grandi date», chiarendo la priorità del lavoro musicale.

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La figura televisiva legata al programma di Maria De Filippi resta così al centro di un rumor non verificato, nato e amplificato sui social senza riscontri diretti.

Sul piano concreto, la traiettoria è già definita: dopo l'evento alla Fontana di Trevi, il calendario guarda alle grandi venue, con date annunciate allo Stadio Olimpico di Roma e a San Siro, tappe chiave verso il tour negli stadi previsto nel 2027.

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