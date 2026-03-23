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Non solo musica Achille Lauro guarda alla moda: «Con Alessandro Michele abbiamo già iniziato»

Covermedia

23.3.2026 - 13:00

Achille Lauro
Achille Lauro

Dall'intervista ad Adnkronos di Achille Lauro emerge un progetto del cantante in sviluppo tra estetica e identità creativa, oltra la musica.

Covermedia

23.03.2026, 13:00

23.03.2026, 13:07

Non solo musica. Nell'intervista ad Adnkronos, Achille Lauro apre a un possibile sviluppo nel mondo fashion, indicando una direzione che si inserisce in modo coerente nel suo percorso visivo e artistico.

Il 33enne parla di un progetto ancora in fase di costruzione, ma già definito nelle intenzioni. «Mi piacerebbe lavorare nella moda, creare un mondo estetico», afferma, collegando questa prospettiva alla propria identità creativa, da sempre fondata sull'immagine oltre che sul suono.

Nel racconto emerge anche il legame con Alessandro Michele, figura chiave nel suo immaginario recente.

«Con Alessandro Michele, un grande amico, abbiamo fatto quel famoso Sanremo», ricorda, facendo riferimento a una collaborazione che ha segnato una delle fasi più riconoscibili del suo percorso pubblico.

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«Io vengo dalla strada, che è dove la moda nasce»

La moda, in questa prospettiva, non appare come un'incursione estemporanea ma come un'estensione naturale. «Io vengo dalla strada, che è dove la moda nasce», aggiunge, tracciando una linea diretta tra le sue origini e l'idea di costruire un linguaggio estetico personale.

Il progetto è già in lavorazione, ma senza tempistiche forzate. «Qualcosa ho già disegnato ma uscirò quando sarà il momento. Quando avrò in mano qualcosa di forte. Le cose accadono quando devono», spiega, indicando una strategia basata sulla costruzione e non sull'urgenza.

Nei prossimi mesi, oltre ai nuovi sviluppi musicali, resta quindi aperta la possibilità di un debutto nel fashion, legato a una visione estetica strutturata e a collaborazioni già avviate.

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