Achille Lauro

Achilla Lauro lancia la Fondazione Madre: presentata alla Biblioteca Braidense di Milano, l'iniziativa sostiene giovani tra 11 e 21 anni in situazioni di fragilità sociale e psicologica.

Covermedia Covermedia

Achille Lauro presenta la Fondazione Madre alla Biblioteca Braidense di Milano, dando forma a un progetto che intreccia memoria personale e impegno civile.

Insieme all’imprenditore Andrea Marchiori, l’artista dà vita a un’iniziativa pensata per offrire sostegno concreto a ragazzi e ragazze in condizioni di vulnerabilità.

«Oggi il lascito di una madre continua a dar frutti», ha dichiarato Achille Lauro durante la presentazione ufficiale, spiegando come l'iniziativa sia anche un omaggio alla figura materna e ai valori ricevuti.

Il primo intervento operativo sarà «Casa Ragazzi Madre», una struttura di accoglienza a Zagarolo rivolta a giovani dagli 11 ai 21 anni che vivono situazioni di disagio, dipendenze o difficoltà comportamentali.

Accanto all'accoglienza residenziale è previsto il programma «Ali nelle corsie», con laboratori artistici e attività educative nei reparti pediatrici e negli istituti penali minorili, grazie al coinvolgimento di professionisti del sociale e del mondo culturale.

Alla direzione generale è stata nominata Lorella Marcantoni, affiancata da un comitato tecnico-scientifico composto da esperti del terzo settore. L'obiettivo dichiarato è costruire percorsi personalizzati di ascolto e reinserimento, lavorando in rete con enti locali e strutture sanitarie.

Il debutto operativo della casa di accoglienza è previsto nelle prossime settimane, mentre il fondatore ha anticipato l'intenzione di parlare del progetto anche durante la sua partecipazione alla prossima edizione di Sanremo, dove sarà co-conduttore della seconda serata.