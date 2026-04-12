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Alla Rai serve un nuovo giudice Achille Lauro lascia X Factor, arriva il commento del cantante

Covermedia

12.4.2026 - 13:00

Achille Lauro
Achille Lauro

Achille Lauro lascia ufficialmente la giuria di «X Factor».

Covermedia

12.04.2026, 13:00

12.04.2026, 13:17

«Dopo due anni bellissimi a X Factor con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura si conclude qui», ha dichiarato Lauro tramite alcune storie su Instagram.

«Mi trovo in un momento stupendo della mia vita. Tra un enorme tour negli stadi e l'amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi, in questi anni, mi ha dato tutto. La musica è la mia casa. Scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno».

«Grazie di cuore per questi anni bellissimi. Ai miei amici Paola, Jake, Francesco, Manuel, Giorgia. Ad Andrea Duilio e a tutta Sky, al team Fremantle, a Marco Tombolini, a Paola Costa, a Giacomo Carrera, Paolo Scarbaci e a tutta l'incredibile squadra che lavora dietro le quinte del programma. Grazie di cuore per tutto. Con infinita stima, amicizia e amore».

Achille Lauro si prepara al grande tour estivo

Dopo il grande successo del suo album «Comuni Mortali», contenente brani come «Incoscienti Giovani», «Amor» e «Perdutamente», Lauro si sta preparando al grande tour di questa estate che lo vedrà di scena allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano, con entrambe le date che hanno fatto registrare il sold out.

La nuova edizione di «X Factor» partirà a settembre, ma le fasi iniziali del programma (Audition, BootCamp e Last Call) verranno registrate tra maggio e giugno. La produzione dunque dovrà affrettarsi a trovare un nuovo giudice da affiancare a Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia.

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