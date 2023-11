Adam Driver

L’attore di «House of Gucci» potrebbe interpretare il personaggio che fu di Robert De Niro nel cult del 1995.

Adam Driver è in trattative per «Heat 2», sequel del cult del 1995.

Non è dato sapere quale personaggio interpreterebbe l’attore di «House of Gucci», ma secondo alcune fonti potrebbe calarsi in una versione più giovane di Neil McCauley, personaggio di Robert De Niro nel film poliziesco di quasi 30 anni fa.

Il regista Michael Mann ha parlato dell'eventuale confronto tra Driver e le star del film originale in un’intervista con EW: «Non è sbagliato paragonarlo a De Niro e Pacino, ma non penso che sia un fatto generazionale. Penso che sia una questione di approccio e impegno verso il ruolo, senza esitazioni o scrupoli nel raggiungere davvero il Mi acuto del violino o camminare su una corda tesa senza rete sotto. Al Pacino lo fa».

«È un atteggiamento nei confronti del proprio lavoro»

«Quindi è un'ambizione artistica, che è diversa dalla pura e semplice carriera. È il tipo di ambizione artistica che spinge a cercare di ottenere qualcosa superando esitazione e paura».

Secondo Mann, «Adam Driver ha quella stessa qualità, ed è molto simile a un sacco di attori con cui mi piace lavorare, che si tratti di Daniel Day-Lewis o Bob De Niro o Ansel Elgort. Anche Mark Ruffalo».

«È un atteggiamento nei confronti del proprio lavoro. E comunque, non si parla di lavoro in senso classico. È il lavoro inteso come un'avventura fantastica, e perché dovresti volerlo farlo in un altro modo?».

Il film sarà ispirato al romanzo di Mann «Heat 2» e sarà ambientato negli anni precedenti e antecedenti rispetto agli eventi di «Heat – La sfida».

Covermedia