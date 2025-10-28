  1. Clienti privati
Lutto nel cinema Addio a Bjorn Andresen, è stato Tadzio in «Morte a Venezia»

SDA

28.10.2025 - 10:20

Bjorn Andresen nel ruolo di Tadzio nel film «Morte a Venezia» di Luchino Viscotni de 1971.
Bjorn Andresen nel ruolo di Tadzio nel film «Morte a Venezia» di Luchino Viscotni de 1971.
imago images/Everett Collection

Björn Andrésen, l'attore e musicista svedese noto per il suo ruolo giovanile di successo in «Morte a Venezia» di Luchino Visconti del 1971, è morto all'età di 70 anni sabato 25 ottobre.

Keystone-SDA

28.10.2025, 10:20

28.10.2025, 10:22

Lo ha annunciato al quotidiano svedese «Dagens Nyheter» Kristian Petri, co-regista di «The Most Beautiful Boy in the World» (Il Ragazzo Più Bello del Mondo), un documentario del 2021 dedicato all'attore. La causa della morte non è stata rivelata.

Andrésen si era fatto conoscere come enfant prodige all'età di 15 anni in «Morte a Venezia», adattamento dell'omonimo romanzo del 1912 di Thomas Mann.

Dava il volto a Tadzio, di cui un uomo più anziano interpretato da Dirk Bogarde si innamora. Alla première del film, Visconti definì Andrésen «il ragazzo più bello del mondo», un soprannome che lo accompagnò per tutta la vita, con suo grande disappunto.

Un'etichetta che lo ha marchiato

Dopo l'uscita del film – ricorda «The Holywood Reporter» – Visconti non parlò più con Andrésen, e l'attore parlò apertamente di come l'etichetta di «più bello» lo avesse influenzato sia a livello personale che professionale.

«Mi sentivo come un animale esotico in gabbia», dichiarò al «Guardian» nel 2003. Quattro anni fa, in un altro articolo sul «Guardian», affermò che se fosse stato ancora vivo avrebbe detto a Visconti di «andare al diavolo».

Nato a Stoccolma nel 1955, con la sua bellezza androgina ispirò il volto di Lady Oscar, protagonista di un fortunato manga giapponese. In una vita segnata da eccessi e depressioni, ha recitato anche in «Midsommar-Il Villaggio dei dannati» del 2019, horror di Ari Aster.

