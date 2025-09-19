L'attore e fotografo Brad Everett Young sul tappeto rosso. Young è morto la notte scorsa in un incidente a Los Angeles. (immagine d'archivio) Keystone

Brad Everett Young, un noto fotografo dei red carpet di Hollywood che aveva «sfondato la quarta parete» recitando in serie tv come «Grey's Anatomy» e per il grande schermo, è morto in un incidente stradale a Los Angeles.

Keystone-SDA SDA

L'auto su cui Young si trovava a bordo è stata investita da un veicolo che andava contromano. Il fotografo e occasionale attore aveva 46 anni e stata tornando a casa dopo una serata al cinema.

I suoi scatti sono stati pubblicati da riviste come People, Vanity Fair e Vogue. Da attore Young aveva lavorato in tv in «Streghe», «Numb3rs» e «Felicity» e, sul grande schermo, in film tra cui «Charlie's Angels» e «Jurassic Park II».

Negli ultimi anni si era dedicato piuttosto all'attivismo per l'insegnamento delle arti nelle scuole e alla fotografia di celebrità frequentando prime di Hollywood, tappeti rossi e cerimonie dei premi.