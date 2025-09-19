  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Per un incidente stradale Addio a Brad Everett Young, fotografo e attore in «Grey's Anatomy»

SDA

19.9.2025 - 15:06

L'attore e fotografo Brad Everett Young sul tappeto rosso. Young è morto la notte scorsa in un incidente a Los Angeles. (immagine d'archivio)
L'attore e fotografo Brad Everett Young sul tappeto rosso. Young è morto la notte scorsa in un incidente a Los Angeles. (immagine d'archivio)
Keystone

Brad Everett Young, un noto fotografo dei red carpet di Hollywood che aveva «sfondato la quarta parete» recitando in serie tv come «Grey's Anatomy» e per il grande schermo, è morto in un incidente stradale a Los Angeles.

Keystone-SDA

19.09.2025, 15:06

19.09.2025, 15:35

L'auto su cui Young si trovava a bordo è stata investita da un veicolo che andava contromano. Il fotografo e occasionale attore aveva 46 anni e stata tornando a casa dopo una serata al cinema.

I suoi scatti sono stati pubblicati da riviste come People, Vanity Fair e Vogue. Da attore Young aveva lavorato in tv in «Streghe», «Numb3rs» e «Felicity» e, sul grande schermo, in film tra cui «Charlie's Angels» e «Jurassic Park II».

Negli ultimi anni si era dedicato piuttosto all'attivismo per l'insegnamento delle arti nelle scuole e alla fotografia di celebrità frequentando prime di Hollywood, tappeti rossi e cerimonie dei premi.

I più letti

Katia Buchicchio, la prima Miss Italia con l'apparecchio ai denti: «Mi rende unica»
Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»
Mara Venier esclude Katia Ricciarelli dalla puntata su Pippo Baudo, ecco perché

Altre notizie

Battibecco nella coppia. Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa

Battibecco nella coppiaLitigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa

Ecco le novità. «Unomattina in Famiglia» torna con Muccitelli, Setta e Convertini

Ecco le novità«Unomattina in Famiglia» torna con Muccitelli, Setta e Convertini

Era stata svaligiata in estate. Austin Butler compra la villa di Brad Pitt a Los Angeles, ecco quanto l'ha pagata

Era stata svaligiata in estateAustin Butler compra la villa di Brad Pitt a Los Angeles, ecco quanto l'ha pagata