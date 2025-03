Dolly Parton

Dopo quasi 60 anni di matrimonio, la leggenda della musica country dice addio al marito, scomparso all'età di 82 anni.

Covermedia Covermedia

Carl Dean, marito di Dolly Parton per quasi sei decenni, è morto il 3 marzo a Nashville all'età di 82 anni. La notizia è stata diffusa dalla cantante attraverso un comunicato su Instagram.

«Carl Dean, marito di Dolly Parton, si è spento il 3 marzo a Nashville all'età di 82 anni» si legge nella nota. «Sarà sepolto in una cerimonia privata alla presenza esclusiva dei familiari più stretti. Lascia i suoi fratelli Sandra e Donnie».

Parton ha voluto ricordarlo con parole piene d'amore: «Abbiamo vissuto tanti anni meravigliosi insieme. Le parole non possono rendere giustizia all'amore che ci ha uniti per oltre 60 anni. Grazie per le vostre preghiere e la vostra vicinanza».

L'iconica star del country, vincitrice di numerosi Grammy, ha chiesto riservatezza in questo momento di dolore.

La storia di Dolly Parton Instagram

Era un imprenditore

Dean, nato a Nashville, era un imprenditore nel settore della pavimentazione stradale prima di ritirarsi. Lui e Parton si erano sposati il 20 luglio 1966 in Georgia e hanno sempre protetto la loro vita privata, tanto che la cantante scherzava spesso sul fatto che suo marito l'avesse vista esibirsi dal vivo solo una volta.

Nonostante la riservatezza, il loro legame era profondo. Parton ha raccontato che Dean era un uomo romantico e spontaneo, capace di sorprenderla con piccoli gesti d'affetto e poesie scritte per lei.

«Siamo davvero orgogliosi del nostro matrimonio» dichiarava la cantante nel 2011. «È il primo per entrambi... e sarà anche l'ultimo».