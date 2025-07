Connie Francis in un ritratto del 1978. Keystone

«Who's Sorry Now?» e «Don't Break the Heart That Loves You» sono i brani cantati da Connie Francis, la cantante italo-americana che dominò le classifiche pop negli anni '50 e '60, morta a 87 anni secondo quanto scritto su Facebook dal portavoce, Ron Roberts.

Keystone-SDA SDA

Famosa anche per brani soft-rock più vivaci come «Stupid Cupid», «Lipstick» on Your Collar» e «Vacation», Connie Francis aveva uno stile vocale semplice e fluido, una voce potente e una naturale capacità di interpretare una vasta gamma di repertori: dagli standard del passato al rock 'n' roll, dal country e western alle canzoni popolari in italiano, yiddish, svedese e in una decina di altre lingue.

Tra il 1958 e il 1964, quando al suo successo fecero ombra gli emergenti complessi dei Beatles e dei Rolling Stones, Connie Francis fu la cantante più popolare degli Stati Uniti, con 40 milioni di dischi venduti.

Recentemente aveva vissuto un ritorno di fiamma quando il suo brano «Pretty Little Baby» era diventato virale su TikTok, generando oltre 30 milioni di nuovi ascolti che l'avevano fatta entrare nelle classifiche di Spotify oltre a raggiungere la Top 5 delle canzoni pop di iTunes negli Stati Uniti.

Francis aveva quindi aperto un profilo su TikTok per ringraziare i nuovi fan in un video in cui si era detta «sbalordita ed entusiasta» per la popolarità del brano a oltre 60 anni dalla sua uscita.

@connie_francis_official My thanks to you all for the huge reception you have given to “Pretty Little Baby”. I am delighted to join the TikTok Community and share this moment with you. ♬ Pretty Little Baby - Connie Francis

Avrebbe voluto studiare medicina

Nata a Newark nel New Jersey, da ragazzina Connie era spesso sul palco di concorsi di bellezza e di canto che le avevano conquistato un piccolo contratto con Mgm.

Avrebbe voluto studiare medicina ma, in quella che sarebbe dovuta essere la sua ultima registrazione prima di entrare all'università, aveva inciso una cover del brano del 1923 «Who's Sorry Now».

Nonostante un inizio lento, la canzone fu trasmessa nel gennaio 1958 nel programma American Bandstand di Dick Clark che la invitò a eseguirla dal vivo. Fu la performance che diede il via alla sua carriera: «Who's Sorry Now» divenne number one nella classifica singoli del Regno Unito e si piazzò al quarto posto negli Usa inducendo Mgm a rinnovarle il contratto.