L'artista, quattro volte vincitore di un Grammy, ha rivoluzionato l'R&B con la sua voce vellutata e il suo stile sensuale. Tra i tributi più toccanti anche quelli di Missy Elliott e Jamie Foxx.

È bastato un post di Beyoncé per accendere la miccia dell'emozione collettiva.

La notizia della morte di D'Angelo, il genio del neo-soul che ha ridefinito il ritmo e la sensualità dell'R&B, ha scosso il mondo della musica. E la regina del pop-soul non ha esitato a rendere omaggio al collega e amico con parole di gratitudine e malinconia.

«Ti ringraziamo per la tua splendida musica, la tua voce, la tua padronanza del pianoforte, la tua arte», ha scritto sul proprio sito la cantante, 44 anni. «Sei stato il pioniere del neo-soul e hai trasformato per sempre il rhythm & blues. Non ti dimenticheremo mai».

L'eredità di D'Angelo è titanica: quattro Grammy Awards, dischi che hanno segnato un'epoca come «Brown Sugar» e «Voodoo», e una generazione di artisti cresciuti all'ombra della sua estetica calda, spirituale e sensuale.

«Nessun genitore vuole perdere un figlio, ma è altrettanto doloroso per un figlio perdere un genitore»

Missy Elliott, visibilmente commossa, ha invece spostato lo sguardo sulla famiglia dell'artista, invitando i fan a una preghiera per Michael Archer Jr., figlio di D'Angelo e della cantante Angie Stone, anche lei scomparsa nel 2025.

«Nessun genitore vuole perdere un figlio, ma è altrettanto doloroso per un figlio perdere un genitore», ha scritto. «Mandiamo forza e preghiere per suo figlio, che quest'anno ha perso anche la madre. Riposa in pace, D'Angelo».

Jamie Foxx ha scelto Instagram per affidare il suo dolore a un ricordo intenso. «Dio non commette errori, ma questo fa male come l'inferno», ha scritto l'attore, confessando di aver sempre ammirato la naturale eleganza e il magnetismo dell'artista.

«Ero gelosamente ammirato dal tuo stile e dal tuo swag... ero in pura soggezione davanti al tuo talento... mentre ti muovevi tra gli strumenti, dimostrando la tua maestria in ogni nota e in ogni canzone... Ecco perché oggi vere lacrime mi rigano il volto».