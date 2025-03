Addio a Eleonora Giorgi: il mondo dello spettacolo, e non, esprime il proprio cordoglio

Colleghi, amici e figure del mondo politico, hanno espresso il loro cordoglio per la morte di Eleonora Giorgi. Imago

Eleonora Giorgi lascia un segno indelebile nel cinema italiano e nella memoria di chi l'ha conosciuta. Colleghi, amici e figure del mondo politico, hanno espresso il loro cordoglio.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te L'attrice Eleonora Giorgi è scomparsa all'età di 71 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas.

Il mondo del cinema e della televisione italiana ha espresso grande cordoglio, con numerosi tributi da parte di colleghi e amici.

Anche esponenti politici di diversi schieramenti hanno reso omaggio alla sua carriera e al segno indelebile che ha lasciato nel cinema italiano. Mostra di più

Carlo Verdone: «Un grande esempio di vita»

Carlo Verdone ha voluto ricordare con grande emozione Eleonora Giorgi, con cui ha condiviso il set di film iconici come «Borotalco» e «Compagni di scuola».

In un post su Instagram, l'attore e regista romano ha espresso il suo affetto e la gratitudine per l'attrice, scrivendo: «Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora. Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia».

Pozzetto: «Una collega molto brava e puntuale nel suo lavoro»

Renato Pozzetto, che ha lavorato insieme a Giorgi in celebri pellicole come «Mia moglie è una strega» (1980) e «Mani di fata» (1983), ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa dell'attrice.

In un'intervista rilasciata ad «Adnkronos», ha dichiarato: «Mi dispiace molto, anche se non ci sentivamo da tanti anni».

L'attore milanese, oggi 84enne, ha ricordato la collega con affetto, pur sottolineando che il loro rapporto era limitato all'ambito professionale: «L'ho frequentata solo sul set, ma la ricordo come una collega molto brava e puntuale nel suo lavoro».

Amendola: «Una grande signora, grande donna, fino alla fine»

Claudio Amendola ha voluto ricordare Eleonora elogiando la forza e la dignità con cui ha affrontato la malattia.

Il 62enne ha dichiarato: «Un grande dispiacere, un'icona del nostro cinema. Ho percepito una grandissima dignità, ho visto ultimamente una sua apparizione TV in cui da grande signora e da grande donna parlava del suo problema, una sorta di saluto a tutti noi. Mi ha colpito molto. Sempre con il sorriso. È stato dolce e doloroso».

Ghini: «Una delle prime nuove dive giovani»

Massimo Ghini, che ha condiviso il set con Giorgi in «Compagni di scuola» (1988), l'ha ricordata come «una diva popolare nell'accezione migliore della parola», sottolineando il suo contributo al cinema italiano.

L'attore ha spiegato: «È stata una delle giovani attrici del nuovo cinema italiano nel momento in cui cambiavano le carte in tavola. Parlo della fine degli anni Settanta e dell'inizio degli anni Ottanta».

«Ornella Muti ed Eleonora Giorgi - continua - hanno rappresentato le due giovani star del nostro cinema, aprendo una nuova pagina. Furono le prime nuove dive giovani di quel periodo».

Giuli: «Capace di emozionare intere generazioni con autenticità»

Anche il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa dell'attrice, definendola «un'eclettica interprete del cinema italiano, capace di emozionare intere generazioni con autenticità e intensità».

Clizia Incorvaia: «La morte non è niente»

Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro, il secondogenito di Eleonora, ha voluto ricordarla con una poesia di Henry Scott Holland, condividendo un messaggio toccante: «La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. (...) Non sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore. Ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace».

Merlino: «Per me Eleonora è stato un incontro straordinario»

La giornalista Myrta Merlino, conduttrice di «Pomeriggio 5», il programma in cui due anni fa Eleonora annunciò per la prima volta la sua malattia, l'ha ricordata così: «"Vivo come un aquilone": così mi ha scritto Eleonora in uno dei nostri bellissimi e amorevoli scambi di messaggi che non condividerò perché li custodisco gelosamente, come un tesoro di umanità e saggezza. Per me Eleonora è stato un incontro straordinario».

Maria Elena Boschi: «Ha regalato umanità e verità a tutti noi»

Anche Maria Elena Boschi, politica capogruppo di Italia Viva, ha ricordato l'attrice scomparsa: «"Non voglio più giorni di vita, voglio più vita nei giorni che mi rimangono". Addio ad Eleonora Giorgi, icona del cinema italiano. Con il racconto della sua malattia ha regalato umanità e verità a tutti noi. Il suo sorriso e la sua forza resteranno per sempre nella nostra memoria».

“Non voglio più giorni di vita,

voglio più vita nei giorni che mi rimangono”.

Addio ad #EleonoraGiorgi, icona del cinema italiano.

Con il racconto della sua malattia ha regalato umanità e verità a tutti noi.

Il suo sorriso e la sua forza resteranno per sempre nella nostra memoria pic.twitter.com/noUWjDszBM — Maria Elena Boschi (@meb) March 3, 2025

Salvini: «Ha saputo vivere la vita fino all'ultimo»

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha voluto ricordare l'attrice con un messaggio sui social: «Oggi ci lascia una grande donna di cinema che, nonostante la malattia, ha combattuto e ha saputo vivere la vita fino all'ultimo, con il sorriso. Buon viaggio Eleonora».

Simona Ventura: «Sei stata un esempio di forza e coraggio»

Anche Simona Ventura che ha pubblicato sui social una foto in compagnia di Giorgi con un toccante saluto: «Quanto mi dispiace Eleonora... Sei stata un esempio di forza e coraggio. Sono stata fortunata ad averti conosciuto. Abbraccio fortissimo Paolo, Andrea e i loro cari. Mi mancherai».