Hai fretta? blue News riassume per te È morto all'età di 51 anni il famoso attore e imitatore romano Gianfranco Butinar.

La causa della morte del comico è stata un infarto.

Tra le sue più iconiche imitazioni si ricorda quella di Franco Califano: Butinar ha interpretato il cantante romano nel film «Non escludo il ritorno» e in diversi spettacoli teatrali.

Era conosciuto pure per i personaggi di Bruno Pizzul, Francesco Totti e Fabio Capello. Mostra di più

Gianfranco Butinar, attore e imitatore romano, è deceduto all'età di 51 anni a causa di un infarto.

La notizia è stata diffusa da «Sport In Oro – La domenica sportiva dei dilettanti», che ha comunicato che il comico è stato colpito dal malore mentre si trovava sul divano con la moglie.

Come ricorda «Sky TG24», nato a Roma nel 1953, Butinar era rinomato per la sua abilità nel riprodurre le voci di personaggi celebri, in particolare nel mondo dello sport e dello spettacolo.

Il suo talento per l'imitazione si è manifestato fin da giovane, portandolo a debuttare in radio nel 1994 e in televisione l'anno successivo con il programma «Beato tra le donne» condotto da Paolo Bonolis.

Dalla Gialappa all'iconica imitazione di Califano

Ha collaborato con la Gialappa's Band in trasmissioni come «Mai dire gol» e «Mai deejay gol», dove ha interpretato figure come Bruno Pizzul, Francesco Totti, Fabio Capello e, appunto come detto Franco Califano.

Nel 2014 ha interpretato Califano nel film biografico «Non escludo il ritorno», rafforzando il suo legame con l'artista romano. Durante la sua carriera, ha portato in scena spettacoli teatrali come «Arte d’identità» e «80 Nostalgia di Califano», ottenendo successo in tutta Italia.

«Un grande dolore per tutti gli amici di Rete Oro e delle nostre trasmissioni: nella giornata di ieri si è spento improvvisamente Gianfranco Butinar, attore, comico, imitatore, spesso ospite anche della trasmissione Il Tribunale delle Romane», ha scritto «Sport In Oro – La domenica sportiva dei dilettanti» sulla sua pagina Facebook.

«Un vero artista, che non possiamo che ricordare col sorriso e l’allegria che l’hanno sempre contraddistinto».

I funerali si terranno sabato 7 giugno alle ore 15:00 presso la Parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia.