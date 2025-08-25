È morto Jerry Adler, famoso attore de «I Soprano» Jerry Adler è morto all'età di 96 anni a New York. Immagine: IMAGO/Cover-Images L'attore è noto per aver interpretato Herman «Hesh» Rabkin nella celebre serie HBO «I Soprano». Immagine: KEYSTONE Nella serie TV il personaggio è un consigliere e amico fidato di Tony Soprano, interpretato da James Gandolfini. Immagine: IMAGO/Capital Pictures Adler ha anche recitato in serie come «Rescue Me», «The Good Wife», «Transparent» e «Broad City». Immagine: KEYSTONE È morto Jerry Adler, famoso attore de «I Soprano» Jerry Adler è morto all'età di 96 anni a New York. Immagine: IMAGO/Cover-Images L'attore è noto per aver interpretato Herman «Hesh» Rabkin nella celebre serie HBO «I Soprano». Immagine: KEYSTONE Nella serie TV il personaggio è un consigliere e amico fidato di Tony Soprano, interpretato da James Gandolfini. Immagine: IMAGO/Capital Pictures Adler ha anche recitato in serie come «Rescue Me», «The Good Wife», «Transparent» e «Broad City». Immagine: KEYSTONE

Jerry Adler, noto per il suo ruolo iconico ne «I Soprano», è morto a 96 anni. L'attore ha lasciato un segno anche in serie come «Rescue Me» e «The Good Wife», oltre che in film di Woody Allen.

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Jerry Adler, attore statunitense morto a New York il 23 agosto all'età di 96 anni, come riporta, tra gli altri, «TGcom24».

Celebre per il ruolo di Herman «Hesh» Rabkin nella serie «I Soprano», ha iniziato a recitare in televisione e al cinema solo dopo i 60 anni. La notizia della sua morte è stata diffusa dalla famiglia tramite un necrologio online.

Tra il 1999 e il 2007, l'attore ha interpretato il consigliere e amico fidato di Tony Soprano, interpretato da James Gandolfini, nella pluripremiata serie HBO.

Il suo personaggio, un ex produttore musicale ebreo, era rispettato nella cerchia di Tony per la sua capacità di muoversi tra la cultura ebraica e la mafia italoamericana. Con il suo sarcasmo e la calma apparente, Adler ha arricchito la serie con una profondità umana e storica.

Da Broadway alla televisione e il cinema

Nato a Brooklyn il 4 febbraio 1929, Adler ha iniziato la sua carriera nel 1951 come assistente direttore di scena a Broadway. Ha lavorato come stage manager per produzioni iconiche come «My Fair Lady» e ha collaborato con grandi nomi del teatro e del cinema, tra cui Harold Pinter, Arthur Miller e Katharine Hepburn.

Nonostante la sua vicinanza al mondo dello spettacolo, Adler ha iniziato a recitare solo a 60 anni. La sua carriera televisiva è decollata nel 1991, portandolo a ruoli ricorrenti in serie come «Rescue Me», «The Good Wife», «Transparent» e «Broad City».

Al cinema, ha lavorato con registi come Woody Allen in «Misterioso omicidio a Manhattan» e Charlie Kaufman in «Synecdoche, New York».

Nel 2000 Adler è tornato a Broadway come attore in «Taller Than a Dwarf» e nel 2015 ha recitato in «Fish in the Dark» accanto a Larry David. Lascia la moglie Joan Laxman, psicologa, con cui era sposato dal 1994.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.