Lo stimato giornalista, scrittore e voce di Virgin Radio, è stato ricordato lunedì pomeriggio durante i funerali tenuti nella parrocchia di San Giovanni Bosco. La moglie, Chiara Buratti, ha condiviso le particolari volontà del marito per il suo commiato, sottolineando il desiderio di un addio senza lacrime e con abiti colorati.

Massimo Cotto, rinomato giornalista e scrittore, nonché voce inconfondibile di Virgin Radio e uno dei critici musicali più illustri in Italia, è stato ricordato lunedì pomeriggio ad Asti.

I funerali si sono svolti nella parrocchia di San Giovanni Bosco, dove amici, familiari e colleghi si sono riuniti per onorare la sua memoria.

Chiara Buratti, moglie di Cotto e attrice, ha condiviso sui social le particolari volontà del marito riguardo al suo addio.

«Per il tuo funerale mi avevi chiesto tre cose ...»

In un post toccante, ha scritto: «Amore mio, spesso mi parlavi di come immaginavi il giorno del tuo funerale, forse per gioco o per sdrammatizzare la paura della morte.

«Mi avevi chiesto tre cose: che si piangesse il meno possibile, che nessuno indossasse abiti neri e che le donne portassero i tacchi. Sul primo punto farò del mio meglio, ma non posso garantirlo.»

«Sul secondo hai la mia parola. Sul terzo sarà difficile per me, ma confido nelle nostre amiche rockettare e anche in quelle meno rockettare».

Offerte a due associazioni

Chiara e Massimo stavano insieme da 21 anni e hanno un figlio di 17 anni, Francesco.

Nel comunicato diffuso dalla famiglia, si è invitato chiunque volesse fare un gesto in memoria di Cotto a sostenere due associazioni benefiche a lui care: «Onemorelife» (onemorelife.org), attiva in Bolivia e Ruanda a sostegno delle famiglie svantaggiate, e «Anita e i suoi fratelli» (anitaeisuoifratelli.org), che si occupa di disabilità.

La carriera di Massimo Cotto è stata costellata da incontri con le grandi stelle della musica italiana e internazionale.

Tanti artisti gli rendono omaggio, da Guccini a Vasco

Molti artisti hanno espresso il loro cordoglio attraverso i social, ricordando il suo impegno e la sua passione per la musica.

Francesco Guccini ha scritto: «Caro Massimo, se sei nel vento, che soffi musica per accompagnare il tuo viaggio».

Vasco Rossi ha condiviso un collage di foto che li ritraggono insieme, aggiungendo: «Lo conoscevo da molti anni. Ha sempre compreso al volo i miei pensieri e interpretava alla perfezione le mie canzoni. Ogni intervista era un viaggio. Mi mancherà».

Anche altri artisti come Francesco Renga, Nek, Ambra, Enrico Ruggeri, Raf e Diodato hanno voluto rendere omaggio alla memoria di Cotto con parole di affetto e stima.

