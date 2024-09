Paola Marella ha condotto diversi programmi sulla casa e lifestyle per l'emittente Real Time (foto d'archivio). IMAGO/Independent Photo Agency Int.

È morta a Milano, all'età di 61 anni, Paola Marella, architetta e famosa conduttrice televisiva di Real Time.

Hai fretta? blue News riassume per te L'architetta e celebre presentatrice TV Paola Marella è morta ieri, sabato, a Milano. Aveva 61 anni e da tempo combatteva contro un tumore al seno.

La conduttrice è stata un volto noto di Real Time, dove ha esordito con il programma «Cerco casa disperatamente». Negli ultimi anni ha collaborato anche con Sky Uno e HGTV. Mostra di più

A darne notizia il sito di notizie dalla TV di Davide Maggio. Paola Marella. che era affetta da tempo da un tumore al seno, era nata a Milano, nel 1963. È stata uno dei primissimi volti di Real Time.

Tra i suoi programmi «Cerco casa disperatamente» e «Vendo casa disperatamente», fino a «Un sogno in affitto», in onda su Sky Uno, e «Come la vorrei», in onda su HGTV. Il suo ultimo post di lavoro su Instagram è di tre giorni fa.

