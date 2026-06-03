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Lutto nella musica È morto Peabo Bryson, celebre per i suoi duetti nei film della Disney

SDA

3.6.2026 - 15:21

Peabo Brison e Celine Dion interpretano «Beauty and the Beast» ai Grammy Awards del 1993. (foto d'archivio)
Peabo Brison e Celine Dion interpretano «Beauty and the Beast» ai Grammy Awards del 1993. (foto d'archivio)
Keystone

Addio a Peabo Bryson, veterano della musica R&B noto soprattutto per aver interpretato le celebri canzoni dei film della Disney, «Beauty and the Beast» e «A Whole New World». Il musicista afro-americano è morto pochi giorni dopo esser stato colpito da un ictus.

Keystone-SDA

03.06.2026, 15:21

03.06.2026, 15:25

«Con il cuore spezzato e una profonda tristezza, la famiglia di Peabo Bryson, cantante, autore e interprete di ballate vincitore di due Grammy Awards, annuncia la sua scomparsa», si legge in un comunicato della famiglia. Peabo Bryson aveva 75 anni ed era nato in South Carolina.

Bryson ottenne grandi successi con le due canzoni Disney, interpretate in duetti rispettivamente con Celine Dion e Regina Belle, oltre che con brani come Tonight, I Celebrate My Love, You're Looking Like Love to Me e As Long as There's Christmas.

«Era un uomo molto generoso e mi mise incredibilmente a mio agio quando registrammo Beauty and the Beast: avevo da poco cominciato a studiare l'inglese», lo ha ricordato la Dion.

L'associazione di Bryson con i film Disney rischia d'altra parte di oscurare la lunga carriera che aveva già costruito come cantante R&B. Il musicista si era infatti fatto conoscere già negli anni Settanta come membro del gruppo Moses Dillard and the Tex-Town Display.

Successivamente aveva firmato un contratto da solista con la casa discografica indipendente Bang Records con cui aveva pubblicato il suo primo album nel 1976. L'anno seguente era passato alla più importante Capitol Records, avviando una carriera che lo avrebbe reso una delle voci più riconoscibili dell'R&B romantico americano.

Nel 1984 aveva ottenuto il suo primo grande successo nella Top 10 della classifica pop statunitense con If Ever You're in My Arms Again, seguito da brani come Show and Tell e Can You Stop the Rain.

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