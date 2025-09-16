Lutto nel cinema: è morto l'attore e regista Robert Redford L'attore, regista e attivista Robert Redford è morto a 89 anni nella sua casa di Provo, nello Utah. Immagine: KEYSTONE La morte è stata confermata al «New York Times» da Cindi Berger, la CEO dello studio di pubblicità Rogers & Cowan Pmk. Immagine: KEYSTONE L'attore lascia la moglie Sibylle Szaggars, due figlie e diversi nipoti. Immagine: KEYSTONE È diventato una star di Hollywood grazie a classici come «Butch Cassidy» (1969), «La stangata» (1973) e «Tutti gli uomini del presidente» (1976) (in foto al fianco di Dustin Hoffmann), che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Immagine: KEYSTONE Sul grande schermo è stato anche il partner romantico di Barbra Streisand in «Come eravamo» (1973) e Meryl Streep in «La mia Africa» (1985) (in foto). Immagine: imago images/Everett Collection Redford ha vinto un Oscar per il suo debutto alla regia, «Gente comune» (1980) (in foto al fianco di Paul Newman in «Butch Cassidy»). Immagine: KEYSTONE Lutto nel cinema: è morto l'attore e regista Robert Redford L'attore, regista e attivista Robert Redford è morto a 89 anni nella sua casa di Provo, nello Utah. Immagine: KEYSTONE La morte è stata confermata al «New York Times» da Cindi Berger, la CEO dello studio di pubblicità Rogers & Cowan Pmk. Immagine: KEYSTONE L'attore lascia la moglie Sibylle Szaggars, due figlie e diversi nipoti. Immagine: KEYSTONE È diventato una star di Hollywood grazie a classici come «Butch Cassidy» (1969), «La stangata» (1973) e «Tutti gli uomini del presidente» (1976) (in foto al fianco di Dustin Hoffmann), che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Immagine: KEYSTONE Sul grande schermo è stato anche il partner romantico di Barbra Streisand in «Come eravamo» (1973) e Meryl Streep in «La mia Africa» (1985) (in foto). Immagine: imago images/Everett Collection Redford ha vinto un Oscar per il suo debutto alla regia, «Gente comune» (1980) (in foto al fianco di Paul Newman in «Butch Cassidy»). Immagine: KEYSTONE

Si è spento nel sonno a 89 anni, nella sua casa nello Utah, Robert Redford, leggenda di Hollywood e antidivo che ha fondato il Sundance Film Festival.

Keystone-SDA SDA

La sua ultima apparizione sul grande schermo è stata in «Avengers Endgame» (2019), in un cameo. Ma alle scene aveva già dato addio l'anno prima, con il film «The Old Man & The Gun» di David Lowery.

Appena nato, il padre lo avrebbe portato, secondo un'usanza Sioux, a bagnarsi nell'acqua dell'oceano, senza provocare in lui alcun pianto. Ottimo segno per la cultura pellerossa. «Pare che mi sia messo addirittura a ridere», raccontava Redford.

Un talento da due Oscar (nel 1981 come regista per «Gente comune» e alla carriera nel 2002) unito a un fascino inossidabile, alla passione politica, umanitaria e per l'ambiente e al sostegno del cinema indipendente con il suo Sundance Festival fondato insieme all'amico Sidney Pollack.

Un attore perfetto in tutti i ruoli... o quasi

Nato il 18 agosto 1936 a Santa Monica (California) da Marta W. Hart, casalinga, e Charles Robert, lattaio di origine irlandese, Redford vede morire la madre a soli 41 anni, abbandona così gli studi nel 1956 e parte per l'Italia e la Francia, per misurarsi con la vita d'artista.

«Erano gli anni della depressione, c'erano pochi soldi, i miei avevano perso tutto. Si erano trasferiti a vivere su una roulotte, emigrando da Chicago in California. Un paio di amici dei miei genitori, impietositi per via del pancione di mia madre, avevano accettato di ospitarci nel bungalow».

Capelli rossi irlandesi e volto pieno di rughe già da giovanissimo, Redford è perfetto in tutti i ruoli (tranne forse in quelli da cattivo). Incarna meglio l'eroe positivo, romantico, quello che ogni mamma americana vorrebbe come genero.

Nel 1958, dopo alcuni ruoli in serie TV «(Gli intoccabili», «Perry Mason», «Alfred Hitchcock presenta» e «Ai confini della realtà»), esordisce sul grande schermo con «Caccia di guerra» nel cui cast c'è anche Sydney Pollack che poi, da regista, ne fa il suo attore feticcio.

Western, drammi, politica

È miglior attore emergente ai Golden Globe nel 1966, per il ruolo del produttore bisessuale sposato con Natalie Wood nel film «Lo strano mondo» di Daisy Clover.

Arriva poi il western «La caccia» di Arthur Penn con Jane Fonda e Marlon Brando e, nel 1969, con Paul Newman è ancora in un western di culto firmato da George Roy Hill come «Butch Cassidy». Sempre Hill e la stessa coppia poi nel 1973 lavoreranno ad un altro film cult, «La stangata» (7 Oscar).

Per molti Redford è il romantico Hubbell con il suo amore tormentato per Katie Molosky (Barbara Streisand), militante comunista totalmente diversa da lui in «Come eravamo» di Pollack, o «Il Grande Gatsby» del 1974 di Jack Clayton, tratto dall'omonimo romanzo di Francis Scott Fitzgerald, in cui è il romantico Jay. Con Pollack arrivano poi il western «Corvo rosso non avrai Il mio scalpo!» e la spy-story «I tre giorni del Condor».

Con un altro attore cult come Dustin Hoffman recita in «Tutti gli uomini del presidente», nel ruolo di Bob Woodward, uno dei due cronisti politici che scoprirono lo scandalo Watergate che portò all'impeachment di Nixon.

L'esordio fortunato da regista

Esordio alla regia fortunato poi per lui nel 1980 con «Gente comune» con il quale vince l'Oscar come miglior regista. L'anno dopo mette mano al Sundance Film Festival e lo fa diventare la più importante vetrina mondiale del cinema indie americano.

Ancora Pollack lo dirige in «La mia Africa», con Meryl Streep, ispirato all'omonimo romanzo autobiografico di Karen Blixen.

Sempre sul fronte della regia, arrivano poi nel 1988 «Milagro» e il melò con Brad Pitt «In mezzo scorre il fiume». È ancora dietro la macchina da presa per «Quiz Show» e per «L'uomo che sussurrava ai savalli», dal best-seller di Nicholas Evans. Nel 2007 dirige di nuovo Meryl Streep in «Leoni per agnelli», due anni dopo produce «I diari della motocicletta».

L'impegno politico

Sul suo impegno politico e la sua anima pasionaria basti solo la frase detta dall'attore e regista nel 2012 al Lido di Venezia dove aveva presentato fuori concorso «La regola del silenzio», thriller tra politica e impegno: «Ogni generazione ha la possibilità di diventare guida del proprio tempo. Mi rattrista vedere che la mia sia così corrotta da non cogliere questa opportunità che poi è anche un dovere che abbiamo rispetto ai giovani di oggi: dovremmo lasciare in eredità qualcosa di buono piuttosto che un mondo che sta marcendo».