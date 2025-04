Il film «Rambo» ha segnato un'epoca. Keystone

Addio a Ted Kotcheff: il versatile e prolifico cineasta canadese a cui si devono film disparati – da «Soldi ad Ogni Costo» con Richard Dreyfuss al primo Rambo, First Blood – e serie tv famose come Law and Order. È morto a 94 anni.

Keystone-SDA SDA

È spirato a Nuevo Vallarta, in Messico, poco dopo aver festeggiato il suo ultimo compleanno, ha annunciato la figlia Kate alla stampa canadese.

«Penso che la sua legacy sarà quella di un regista che poteva occuparsi di tutto», ha detto Kate che ha seguito le orme del padre nel cinema.

Dalla povertà a Hollywood

Kotcheff era nato a Toronto durante la Grande Depressione: il padre, emigrato dalla Bulgaria, e la madre, venuta dalla Macedonia, erano così poveri che non potevano permettersi di comprare legna o carbone per scaldare la casa e durante uno dei terribili inverni canadesi il piccolo Ted rischiò di morire assiderato a meno di due anni.

Dopo aver iniziato la carriera nella televisione del suo paese, per poi trasferirsi nel Regno Unito dove aveva diretto numerosi episodi di serie antologiche come Armchair Theatre, Kotcheff aveva esordito al cinema nel 1962 con la commedia Tiara Tahiti, James Mason e John Mills protagonisti.

A Hollywood aveva sfondato dirigendo nel 1974 Soldi ad Ogni Costo – The Apprenticeship of Dunny Kravitz dal romanzo del connazionale Mordecai Richler con cui aveva diviso un appartamento a Londra. Il film vinse l'Orso d'Oro al Festival di Berlino e fu un successo di cassetta in Canada. Era seguito Non rubare... se non è strettamente necessario (Fun with Dick and Jane, 1977) con Jane Fonda e George Segal.

I successi più grandi

Nel 1982, con First Blood – Rambo, Kotcheff aveva introdotto il pubblico mondiale al personaggio del soldato John Rambo regalando a Sylvester Stallone il primo successo dopo Rocky.

L'anno dopo era tornato in Vietnam con Fratelli nella notte (Uncommon Valor, 1983), un film d'azione ambientato durante la guerra in Indocina. Era seguito Weekend con il morto (Weekend at Bernie's, 1989), una commedia con Tom Seelleck che invece fece flop.

Più di recente, negli anni Novanta, Kotcheff si era dedicato alla televisione: era stato produttore esecutivo e regista di centinaia di episodi della serie Law & Order: Special Victims Unit.