Tom Noonan interpreta il killer Francis Dollarhyde. imago/United Archives

Tom Noonan, l'attore, sceneggiatore e regista noto per i ruoli in «Manhunter – Frammenti di omicidio», «The Monster Squad – Scuola di Mostri» e «Heat», è morto a 74 anni nel giorno di San Valentino.

Lo ha riferito Fred Dekker, regista di «The Monster Squad» (1987), in cui l'attore aveva avuto la parte di Frankenstein. La causa del decesso non è stata resa nota.

«È con grande tristezza che condivido la notizia della scomparsa di Tom Noonan. La sua indimenticabile interpretazione di Frankenstein in The Monster Squad – Scuola di Mostri è uno dei momenti più alti della mia modesta filmografia, e resa ancora più efficace dal magistrale trucco progettato da Stan Winston, scolpito da Tom Woodruff Jr. e applicato da Zoltan Elek», ha detto Dekker.

Nato in Connecticut, Noonan aveva cominciato a recitare in teatro – tra i suoi inizi una interpretazione nell'originale Off-Broadway di «Buried Child» di Sam Shepard – ma presto era passato al cinema facendosi notare per i ruoli di cattivo.

La svolta in «Manhunter – Frammenti di un omicidio»

Interpretò il serial killer Francis Dollarhyde nel film di Michael Mann, «Manhunter – Frammenti di un omicidio» (1986), accanto a un quasi debuttante William L. Petersen, che diventerà celebre sul piccolo schermo grazie alla serie TV, rivoluzionaria all'epoca, «CSI - Scena del crimine» in cui interpreta Gil Grissom, capo della scientifica di Las Vegas.

In «Manhunter – Frammenti di un omicidio», giova ricordare, fa la sua prima apparizione il personaggio letterario di Hannibal Lecter, portato poi al successo mondiale 15 anni dopo da «Il silenzio degli innocenti», film di Jonathan Demme del 1991, grazie al quale Anthony Hopkins (Lecter) e una giovane Jodie Foster (l'agente Clarice Starling) vinsero l'Oscar come migliori attori protagonisti.

«Manhunter – Frammenti di un omicidio» è tratto dal romanzo «Il delitto della terza luna» di Thomas Harris del 1981, che verrà di nuovo adattato al cinema, dopo il successo de «Il silenzio degli innocenti» in «Red Dragon» del 2002, nel quale il ruolo che fu di Noonan è stato affidato a Ralph Fiennes.

Tom Noonan alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2015. IMAGO/ABACAPRESS

Diversi ruoli iconici, poi il teatro

Nel 1987 Noonan recitò in «Scuola di Mostri» di Dekker.

Alto ben un metro e novantacinque, interpretò il boss della droga Cain in «RoboCop 2» (1990) e lo Squartatore in« Last Action Hero – L'ultimo grande eroe» (1993) di John McTiernan.

Continuando a collaborare con Mann, ebbe la parte dell'hacker Kelso accanto a Robert De Niro e Al Pacino nel celebre «Heat – La sfida» (1995).

Negli anni Novanta Noonan scrisse anche opere teatrali, tra cui due successivamente adattate per il cinema: «What Happened Was...» (1994) e «The Wife »(1995).

Negli anni Duemila ricevette il plauso della critica per i ruoli di Sammy Barnathan in «Synecdoche, New York» (2008), esordio alla regia di Charlie Kaufman, e di Gary Jackson in «La promessa» («The Pledge», 2001), con Jack Nicholson e diretto da Sean Penn, presentato a Cannes.