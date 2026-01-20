Gwyneth Paltrow con Valentino Garavani

Dopo l'annuncio della morte dello stilista, scomparso a 93 anni, arrivano i tributi sui social che ricordano l'artista simbolo di un'epoca.

Covermedia Covermedia

Roma, lunedì. La notizia della morte di Valentino Garavani, avvenuta all'età di 93 anni, segna la fine di un capitolo fondamentale della storia della moda italiana e internazionale.

L'annuncio è arrivato dalla sua fondazione, che ha fatto sapere che lo stilista si è spento nella sua residenza romana, circondato dagli affetti più cari. I funerali si terranno venerdì 23 gennaio.

Gli omaggi pubblici

Tra i primi omaggi pubblici, quello di Gwyneth Paltrow, legata a Valentino da un rapporto personale e professionale profondo. L'attrice premio Oscar ha indossato le sue creazioni in occasioni iconiche, dal Met Gala ai principali red carpet, fino al suo matrimonio con Brad Falchuk nel 2018.

«Sono stata così fortunata a conoscere e amare Valentino, a conoscere l'uomo vero, in privato», ha scritto Paltrow.

Un ritratto intimo, fatto di dettagli quotidiani e affetto sincero: «L'uomo innamorato della bellezza, della sua famiglia, delle sue muse, dei suoi amici. Dei suoi cani, dei suoi giardini e di una buona storia hollywoodiana».

E ancora: «Amavo quando mi tormentava dicendomi di "mettere almeno un po' di mascara" quando andavo a cena da lui. Amavo la sua risata maliziosa». Il saluto finale è quello che pesa di più: «Sembra la fine di un'era. Mi mancherà profondamente, come mancherà a tutti quelli che lo hanno amato. Riposa in pace, Vava».

A ricordare Valentino anche Cindy Crawford, che su Instagram ha condiviso alcune immagini insieme allo stilista. «Sono distrutta nell'apprendere della scomparsa di Valentino Garavani», ha scritto la supermodella.

«Era un vero maestro del suo mestiere e sarò sempre grata per gli anni in cui ho avuto il privilegio di lavorare a stretto contatto con lui».