Alan Rachins e la moglie Joanna Frank

L'attore Alan Rachins, noto per i suoi ruoli iconici negli anni '80 e '90, si è spento a Los Angeles all'età di 82 anni.

Covermedia

Alan Rachins, celebre attore candidato ai Golden Globe e agli Emmy, è morto a 82 anni.

Divenuto un volto noto grazie al ruolo dell'avvocato Douglas Brackman in «LA Law», Rachins ha poi conquistato il pubblico interpretando il padre hippy di Jenna Elfman nella sitcom «Dharma & Greg», dal 1997 al 2002.

La notizia è stata confermata dalla moglie, l'attrice Joanna Frank, che ha dichiarato a «The Hollywood Reporter» che Rachins è morto per insufficienza cardiaca nel sonno, presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Frank, sposata con Rachins dal 1978, ha comunicato che l'attore è venuto a mancare sabato.

«Amo l'idea di interpretare personaggi diversi»

Oltre ai suoi ruoli più celebri, Rachins è apparso in numerose altre serie televisive come «The Golden Girls», «Grey's Anatomy», «NCIS» e «Young Sheldon».

In un'intervista, Rachins aveva condiviso la sua passione per la varietà interpretativa, dicendo: «Amo l'idea di interpretare personaggi diversi e non vorrei mai restare bloccato a fare sempre la stessa cosa».

Rachins ha lavorato anche dietro la macchina da presa, scrivendo episodi di serie di successo come «Hill Street giorno e notte», «Cuore e batticuore» e «The Fall Guy».

Lui e Frank si erano incontrati in una scuola di recitazione, e insieme hanno condiviso sia la vita che il palcoscenico. I due hanno avuto un figlio, Robert, e Frank ha recitato al fianco del marito in un ruolo ricorrente come ex moglie del personaggio di Brackman in «LA Law».

Covermedia