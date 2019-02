Addio ad Andy Anderson, fu batterista Cure

Ancora un lutto nel mondo della musica: è morto Andy Anderson, già batterista dei Cure (1983-84) e protagonista della scena rock britannica e internazionale.

La notizia, ripresa dai media del Regno Unito, è stata data da Lol Tolhurst, anche lui reduce dei Cure. Anderson, che era nato in Inghilterra 68 anni fa, aveva annunciato il 17 febbraio scorso attraverso un messaggio sul suo profilo Facebook di avere un cancro in fase ormai terminale. Nella sua carriera aveva collaborato pure, fra gli altri, con Iggy Pop e Peter Gabriel.

Tolhurst gli ha reso omaggio via Twitter salutando «un fratello dei Cure» e ricordandolo come «un vero gentleman e un gran musicista», nonché come un uomo capace di «conservare un sense of humour pungente fino alla fine».