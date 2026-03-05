Annabel Schofield

Dalle copertine di «Vogue» alle serie cult degli anni Ottanta: la modella e attrice gallese Annabel Schofield si è spenta a 62 anni dopo una battaglia contro il cancro.

Covermedia Covermedia

Annabel Schofield, supermodella e attrice gallese nota anche per il ruolo di Laurel Ellis nella serie cult «Dallas», è morta a 62 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro.

La scomparsa è avvenuta il 28 febbraio a Los Angeles.

Negli ultimi anni Schofield aveva raccontato apertamente la sua malattia. Nel 2024 aveva lanciato una raccolta fondi online per sostenere le spese mediche dopo aver scoperto che il tumore si era diffuso al cervello.

In uno degli ultimi aggiornamenti pubblicati a gennaio, spiegava di essersi sottoposta a un delicato intervento chirurgico per rimuovere una massa nella cavità nasale.

«È stato emozionante riuscire finalmente a farlo, ma non sono ancora fuori pericolo», scriveva ai suoi follower, raccontando di essere in attesa di nuovi esami per capire se fossero necessarie ulteriori cure.

Una brillante carriera nella moda

Nata nel 1963 a Llanelli, in Galles, Schofield si trasferì a Londra da giovanissima, iniziando una brillante carriera nella moda. Il suo volto apparve sulle copertine di numerose riviste internazionali, tra cui «Vogue» Germania e «Vogue» Italia, e fu protagonista di campagne pubblicitarie per marchi come Yves Saint Laurent, Versace, Rimmel e Revlon.

Negli anni Ottanta diventò particolarmente popolare anche grazie a uno spot per Bugle Boy Jeans, in cui pronunciava una battuta destinata a diventare iconica: «Scusa, sono jeans Bugle Boy quelli che indossi?», chiedeva guidando una sportiva.

Il passaggio alla recitazione

Dalla moda Schofield passò poi alla recitazione. Trasferitasi a Los Angeles, ottenne una parte ricorrente nell'undicesima stagione di «Dallas» e recitò in film come «Solar Crisis», «Dragonard» e «Eye of the Widow».

In seguito si spostò dietro la macchina da presa, lavorando nella produzione cinematografica di film come «I fratelli Grimm e l'incantevole strega», «Doom» e «Ember – Il mistero della città di luce». Fondò anche la sua società, Bella Bene Productions, specializzata in spot pubblicitari e progetti legati alla moda.

Nel 2013 pubblicò il romanzo «The Cherry Alignment», ispirato alla sua esperienza nel mondo della moda e dello spettacolo negli anni Ottanta.