William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento

La famiglia reale si appresta a trasferirsi in una nuova residenza a Windsor, lasciando dietro di sé un luogo ricco di ricordi significativi. Scopriamo i momenti salienti vissuti ad Adelaide Cottage.

Lasciano Adelaide Cottage con sentimenti contrastanti, tra ricordi felici e momenti difficili, come la malattia di Kate, e la morte della Regina.

La scelta conferma la volontà di garantire ai figli un’infanzia più normale, lontano dal caos di Londra e con una gestione familiare della casa. Mostra di più

Il Principe William e Kate Middleton, insieme ai loro figli, stanno per intraprendere un nuovo capitolo della loro vita trasferendosi a Forest Lodge, una storica dimora georgiana situata nel Windsor Great Park.

Questa nuova residenza diventerà la loro casa principale, anche quando William salirà al trono. Nonostante l'entusiasmo per questa nuova avventura, la famiglia reale lascia con un pizzico di tristezza Adelaide Cottage, che ha ospitato molti momenti importanti della loro vita.

In passato, la famiglia viveva a Londra, nell'Appartamento 1A di Kensington Palace. Stando al «Daily Mail» il trasferimento ad Adelaide Cottage nel 2022 è stato un tentativo di sperimentare un ambiente diverso, più vicino alla scuola dei loro figli, Lambrook.

La casa, costruita nel 1831 per la regina Adelaide, ha una storia ricca e affascinante, avendo ospitato personaggi come Peter Townsend e la regina Vittoria.

Il nuovo capitolo: Forest Lodge

Negli anni, come riferito fra gli altri da «Vanity Fair», Adelaide Cottage ha subito ristrutturazioni che l'hanno resa più confortevole, pur mantenendo il suo fascino storico.

Quando William e Kate si sono trasferiti, hanno cercato di offrire ai loro figli un'infanzia il più normale possibile, lontana dal caos di Londra. La coppia ha scelto di non aumentare il personale domestico, preferendo gestire personalmente le faccende quotidiane.

Nonostante i momenti felici trascorsi nella loro casa con quattro camere da letto, Adelaide Cottage è stato anche teatro di eventi difficili, come la battaglia di Kate contro il cancro e la morte della Regina Elisabetta.

Il trasferimento a Forest Lodge rappresenta un'opportunità per la famiglia di iniziare un nuovo capitolo, lasciandosi alle spalle i ricordi più dolorosi.

Con la nuova residenza a pochi chilometri di distanza, William e Kate sperano di mantenere vivi i ricordi felici di Adelaide Cottage, mentre si preparano a creare nuove memorie a Forest Lodge.