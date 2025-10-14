Addio al cantante D'Angelo, pioniere del neo-soul

Il cantante neo-soul D'Angelo nel 2015 a Los Angeles. (foto d'archivio) Keystone

Lutto nel mondo della musica: D'Angelo, il visionario cantante che ha fuso R&B e soul in album storici come Brown Sugar e Voodoo, è morto per un tumore a 51 anni.

Keystone-SDA SDA

A maggio, D'Angelo aveva cancellato un concerto a Filadelfia a causa di complicazioni dopo un intervento chirurgico non specificato.

All'anagrafe Michael Archer, D'Angelo ha contribuito a lanciare un nuovo genere musicale ispirandosi al soul tradizionale ma incorporando elementi di funk, hip-hop e jazz. Il suo manager battezzò questa fusione come «neo-soul» e questo stile negli anni '90 fu imitato da artisti come Erykah Badu, Lauryn Hill, Maxwell e Jill Scott.

Pur avendo pubblicato solo tre album in studio, D'Angelo è considerato dai colleghi uno dei più grandi cantanti e talenti musicali della sua generazione. Nato e cresciuto a Richmond, scrive oggi il Washington Post. D'Angelo veniva da una famiglia di predicatori: la sua formazione musicale fu nella chiesa pentecostale.

Vincitore di diversi Grammy

«Brown Sugar» del 1995 segnò il suo debutto. Seguì nel 2000 «Voodoo» che gli valse due Grammy e lo consacrò come star internazionale, in parte grazie al videoclip del brano «Untitled (How Does It Feel)», in cui appariva a torso nudo in una serie di primi piani.

Quel video lo rese un sex symbol, ma finì per tormentarlo: secondo amici e collaboratori, D'Angelo temeva che le immagini avessero finito per distogliere l'attenzione dalla musica.

D'Angelo pubblicò poi nel 2014, dopo anni di assenza, il terzo album «Black Messiah» in cui richiamava le proteste per la giustizia razziale entusiasmando i fan e facendogli vincere altri due Grammy Awards.