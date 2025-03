Il padre di Giovanni Paoli, il cantautore italiano Gino Paoli (90 anni). IMAGO/ABACAPRESS

Giovanni Paoli, noto giornalista e figlio del famoso cantautore Gino Paoli, è morto a 60 anni a causa di un infarto presso l'ospedale Niguarda di Milano.

Hai fretta? blue News riassume per te Giovanni Paoli, giornalista e figlio del famoso cantautore italiano Gino Paoli, è morto all'età di 60 anni.

La causa del decesso è stata un infarto.

Giovanni aveva una proficua carriera giornalistica: ha collaborato con diverse testate e gruppi editoriali. Era direttore responsabile del sito d'informazione Dillingernews. Mostra di più

Giovanni Paoli, giornalista e figlio del rinomato cantautore Gino Paoli, è morto all'età di 60 anni. È scomparso venerdì presso l'unità coronarica dell'ospedale Niguarda di Milano, a seguito di un infarto, come comunicato dalla famiglia all'ANSA.

Figlio di Gino e della sua prima moglie Anna Fabbri, Giovanni aveva una carriera giornalistica che lo aveva visto collaborare con diverse testate e case editrici, tra cui Mondadori e RCS.

In occasione del 90esimo compleanno del padre, Giovanni aveva condiviso aspetti intimi della vita del cantautore, pubblicando sul sito da lui diretto, «Dillingernews», ricordi di famiglia, come l'amore per i gatti e momenti speciali come la nascita di Amanda, figlia di Stefania Sandrelli, una sorella di cui non era a conoscenza, nata dalla relazione del padre con l'attrice.

Oltre a Giovanni e Amanda, Gino Paoli ha altri due figli, Nicolò e Tomaso, avuti con l'attuale moglie Paola Penzo. Giovanni lascia una compagna e una figlia, Olivia.

