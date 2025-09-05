  1. Clienti privati
Parata di stelle «Addio al Maestro»: Julia Roberts e Leonardo DiCaprio guidano gli omaggi a Giorgio Armani

Covermedia

5.9.2025 - 09:30

Giorgio Armani e Julia Roberts nel 2019

Il re della moda italiana si è spento a 91 anni. Da Hollywood a Milano, un coro di voci celebri ricorda l'uomo che ha ridefinito l'eleganza e vestito le star di tutto il mondo.

05.09.2025, 09:50

Giorgio Armani non era solo un nome, era un linguaggio universale di stile. Ieri, giovedì 4 settembre, a 91 anni, il fondatore dell'impero da miliardi di euro si è spento serenamente, circondato dai suoi affetti.

L'annuncio è arrivato dalla sua maison, che ha sottolineato come lo stilista abbia lavorato «fino agli ultimi giorni, dedicandosi all'azienda, alle collezioni e ai progetti futuri».

Moda in lutto. È morto a 91 anni lo stilista italiano Giorgio Armani

«Una forza leggendaria che continuerà a ispirare generazioni»

La notizia ha scosso non solo il mondo della moda, ma anche quello del cinema, da sempre legato al suo immaginario. Julia Roberts ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae accanto ad Armani sul red carpet nel 2019, scrivendo: «Un vero amico. Una leggenda», accompagnando il messaggio con un cuore spezzato.

Leonardo DiCaprio, che lo conobbe molti anni fa a Milano, ha affidato ai social il suo ricordo: «Giorgio Armani era un visionario la cui influenza andava ben oltre il design. Rimasi folgorato dalla sua creatività e dal suo genio. Una forza leggendaria che continuerà a ispirare generazioni».

Reese Witherspoon ha ricordato la magia delle collaborazioni per i tappeti rossi: «Che sogno lavorare con Giorgio Armani! Un maestro che ha regalato al mondo stile, eleganza e grazia».

«Unico nel suo genere»

Laura Dern lo ha definito «uno dei più grandi artisti del nostro tempo», mentre Penélope Cruz ha voluto parlare con il cuore: «Maestro, hai fatto le cose a modo tuo ed è per questo che sei amato da così tanti. La tua generosità e gentilezza mi hanno toccata profondamente. Sarai per sempre nel mio cuore».

Dal fashion system, il cordoglio è stato unanime. Michael Kors ha dichiarato di essere «affranto», Valentino Garavani ha riconosciuto il talento «immenso» del collega, mentre Victoria Beckham ha scritto: «Il mondo della moda ha perso una vera leggenda. Mi sento onorata di averlo potuto chiamare amico».

Suo marito David Beckham lo ha ricordato come «un uomo gentile, generoso, umile e un vero gentiluomo. Giorgio Armani. Unico nel suo genere».

Il futuro del Gruppo. Con un'eredità da 12 miliardi, Armani era il quarto uomo più ricco d'Italia. Ecco tra chi si divide la sua fortuna

