Dopo «Mamma, ho perso l'aereo» Addio Catherine O'Hara, ecco il ricordo commosso di Macaulay Culkin

Covermedia

31.1.2026 - 13:00

Macaulay Culkin
Macaulay Culkin
Covermedia

L'attrice di «Mamma, ho perso l'aereo» si è spenta all'età di 71 anni.

Covermedia

31.01.2026, 13:00

31.01.2026, 13:12

Il mondo di Hollywood piange la scomparsa di Catherine O'Hara, morta all'età di 71 anni.

A confermare la triste notizia è stato il manager dell'attrice nella giornata di venerdì, non specificando le cause della morte.

Macaulay Culkin, che ha interpretato il figlio Kevin McCallister in «Mamma, ho perso l'aereo» del 1990, ha affidato il ricordo della sua «mamma» a un messaggio postato su Instagram. «Mamma, pensavo avessimo del tempo», ha scritto Culkin. «Ne avrei voluto di più. Volevo sedermi su una sedia accanto a te. Ti ho sentito. Ma avevo ancora così tante cose da dirti. Ti voglio bene. Ci vedremo più in là».

O'Hara è apparsa di recente nella serie tv «The Studio», con protagonista Seth Rogen. A ricordare l'attrice è stato l'intero cast dello show, a partire da Rogen che le ha offerto un commosso tributo attraverso un comunicato. «Siamo senza parole per la scomparsa della nostra amica Catherine O'Hara. Era un'eroina per tutti noi e non vedevamo l'ora di lavorare con lei ogni giorno. Siamo profondamente tristi per il fatto che se ne sia andata e mandiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia», legge la nota.

O'Hara è stata ricordata anche dal cast di «Schitt's Creek», vincitore di nove Emmy Awards, tra cui quello di Migliore Serie, in cui interpretava l'eccentrica Moira Rose.

Karen Robinson, che ha vestito i panni di Ronnie Lee nelle sei stagioni dello show, ha dichiarato: «La fortuna immensa di condividere spazio, lavoro e risate con la genialità di Catherine O'Hara è qualcosa che custodirò per sempre».

Joe Pesci, altra star di «Mamma, ho perso l'aereo», ha aggiunto: «Catherine era una grande attrice, e ci mancherà per sempre. Dio la benedica. Riposa in pace».

A ricordarla anche Christopher Guest, attore e regista che ha lavorato a lungo con O'Hara: «Sono devastato. Abbiamo perso uno dei giganti della comicità della nostra epoca. Mando tutto il mio affetto alla sua famiglia».

