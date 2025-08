Hulk Hogan covermedia

L'iconico wrestler della WWE, morto a 71 anni il 24 luglio per un infarto, è stato commemorato a Clearwater, in Florida. Assente la figlia Brooke.

Covermedia Covermedia

Hulk Hogan, icona del wrestling mondiale, è stato salutato per l'ultima volta con un funerale privato a Clearwater, in Florida.

Il leggendario atleta, all'anagrafe Terry Bollea, si è spento il 24 luglio a 71 anni a causa di un infarto. Il certificato di morte ha rivelato anche una lunga storia di fibrillazione atriale e di leucemia linfatica cronica, una forma di tumore che colpisce i linfociti.

Martedì, familiari e amici si sono riuniti al Sylvan Abbey Memorial Park & Funeral Home per dare l'addio al campione della WWE. Tra i presenti la moglie Sky Daily, l'ex moglie Linda Hogan, il wrestler Triple H, la promoter Stephanie McMahon, il comico Theo Von e il cantante Kid Rock. I portantini avevano una rosa gialla appuntata al bavero, un evidente richiamo ai celebri colori giallo e rosso del ring di Hogan.

Il certificato ha inoltre confermato che la salma sarebbe stata cremata dopo la cerimonia. Non è chiaro se il figlio Nick fosse presente, mentre la figlia Brooke Hogan ha scelto di non partecipare, spiegando la sua decisione su Instagram.

«Mio padre odiava la morbosità dei funerali. Non ne voleva uno», ha confidato Brooke. «So che le persone affrontano il lutto in tanti modi e sono grata per tutte le celebrazioni organizzate per onorarlo. Ma, come sua figlia, ho sentito il bisogno di ricordarlo nel modo più sincero che conoscevo... in privato. L'unica cosa che mancava oggi era lui, sulla sua sedia da spiaggia, a guardare le onde e il tramonto».

Invece di partecipare alla funzione, Brooke ha scelto di portare il marito Steven Oleksy e i loro gemelli, Molly e Oliver, su una delle spiagge preferite dal padre, seguendo quel filo di intimità e libertà che il leggendario wrestler sembrava amare di più.