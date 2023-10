Friends

L’attore è stato ritrovato privo di vita nella sua casa di Los Angeles a soli 54 anni.

Dolore e sgomento tra i fan e i colleghi di Matthew Perry.

L’attore, conosciuto per il ruolo di Chandler Bing nella celebre sitcom anni ’90, è stato trovato privo di vita nella sua casa di Los Angeles sabato, a causa di un sospetto annegamento, come ha riferito il suo portavoce a NBC News.

Subito dopo la morte di Perry si sono riversati sui social i vecchi colleghi della star e molte delle persone che hanno lavorato con lui, tra cui i creatori della serie tv Marta Kauffman e David Crane, oltre al produttore esecutivo Kevin Bright.

«Siamo scioccati e profondamente tristi per la morte del nostro caro amico Matthew», legge la nota. «Ci sembra impossibile. Tutto quello che possiamo dire è che ci sentiamo fortunati per averlo avuto nelle nostre vite».

«Aveva un enorme talento. È un cliché dire che un attore fa suo un ruolo, ma nel caso di Matthew non ci sono parole più vere. Dal giorno in cui lo abbiamo sentito per la prima volta interpretare il ruolo di Chandler Bing, non esisteva nessun altro per noi».

E infine: «Apprezzeremo sempre la gioia, la luce, l'intelligenza accecante che ha portato in ogni momento, non solo nel suo lavoro, ma anche nella vita. Era sempre la persona più divertente della stanza. Inoltre, era il più dolce, con un cuore generoso e altruista. Mandiamo tutto il nostro affetto alla sua famiglia e ai suoi amici. Questo è davvero The One Where Our Hearts Are Broken».

Gli altri «Friends» rimangono in silenzio

Maggie Wheeler, che ha interpretato Janice, la storica fidanzata di Perry in «Friends», ha scritto su Instagram: «Che perdita enorme. Al mondo mancherà sempre Matthew Perry. La gioia che hai portato in molti di noi vivrà per sempre. Mi sento benedetta per tutti i momenti creativi trascorsi insieme».

Paget Brewster, la fidanzata di Chandler nella quarta stagione, ha ricordato su X: «È stato sempre carino con me, sia sul set, sia nei decenni successivi in cui ci siamo incontrati».

I’m so very sad to hear about @MatthewPerry. He was lovely to me on Friends and every time I saw him in the decades after. Please read his book. It was his legacy to help. He won’t rest in peace though.. He’s already too busy making everyone laugh up there. — paget brewster (@pagetpaget) October 29, 2023

Un ricordo anche da parte di Morgan Fairchild, interprete di Nora Bing, madre di Chandler: «Ho il cuore a pezzi per la morte di mio «figlio»… la perdita di un attore così brillante e giovane è uno shock».

Al momento gli altri attori di «Friends», Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc, si sono astenuti dal commentare pubblicamente la tragica perdita.

Covermedia