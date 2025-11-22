Addio Ornella Vanoni, il dolore di Fabio Fazio: «Non ero pronto a questo»

Ornella Vanoni

Loredana Bertè, Patty Pravo e Mahmood tra i tanti artisti che hanno ricordato la cantante, scomparsa all'età di 91 anni.

Covermedia Covermedia

Fabio Fazio è stato tra i primi a commentare pubblicamente la notizia della morte di Ornella Vanoni.

La cantante si è spenta all'età di 91 anni poco prima delle 23:00 di ieri, venerdì 21 novembre, dopo avere accusato un malore nella sua casa di Milano.

Ornella era da due anni presenza fissa di «Che Tempo Che Fa», lo show condotto sul Nove da Fazio. «Non sono in grado di dire niente. Sono senza parole e non ero pronto a tutto questo. Non mi pare possibile. Non riesco a dire proprio niente», ha dichiarato Fazio tramite i social. «Tesora mia adorata», ha scritto invece Luciana Littizzetto.

In queste ore tanti amici, colleghi e fan stanno ricordando Ornella, voce unica della canzone italiana e interprete di brani indimenticabili.

Loredana Bertè ha così salutato l'artista: «Ornella non può averci lasciato, lei voleva vivere. Una donna affascinante, intelligente e colta, autoironica, un'artista immensa, senza fine. Quanto ci mancherai amica mia».

«Ornellik, grande artista, grande amica. Ti vorrò sempre bene... Mi mancherai. La tua Nicopat», ha scritto Patty Pravo.

«Ognuno ha i suoi cantanti preferiti.. la mia era Lei. Riposa in pace meravigliosa Ornella, la tua voce, la tua personalità, la tua luce, non ci lasceranno mai. Unica», ha aggiunto Laura Pausini.

Mahmood ha offerto un ricordo personale di Ornella, con cui lo scorso anno ha inciso il brano «Santa Allegria». «Ma io e te dove ci siamo conosciuti? È sempre stata l'unica domanda che mi facevi a cui non si riusciva a dare una risposta. Grazie per l'affetto, le cene, gli insegnamenti, e tutto il tempo che in questi anni mi hai regalato, resterai sempre nei miei ricordi, nel mio cuore e nei miei occhi. Ciao Ornella».