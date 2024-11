Quincy Jones in una foto del 2018. (foto d'archivio) sda

Il musicista si è spento domenica sera nella sua proprietà nei pressi di Bel Air, circondato dall'affetto della famiglia.

Covermedia

Si è spento all'età di 91 anni Quincy Jones, leggendario musicista e produttore americano.

Jones è morto domenica sera nella sua proprietà nei pressi di Bel Air, circondato dall'affetto della famiglia, come dichiarato dal suo pubblicista Arnold Robinson.

«Stasera, con i cuori spezzati, dobbiamo condividere la notizia della scomparsa di nostro padre e fratello Quincy Jones. E sebbene questa sia una perdita incredibile per la nostra famiglia, celebriamo la grande vita che ha vissuto e sappiamo che non ci sarà mai un altro come lui», ha detto la famiglia nella dichiarazione.

«È stato davvero unico nel suo genere e ci mancherà moltissimo; siamo confortati e orgogliosi di sapere che l'amore e la gioia, che erano l'essenza del suo essere, siano stati condivisi con il mondo attraverso tutto ciò che ha creato. Attraverso la sua musica e il suo amore sconfinato, il cuore di Quincy Jones batterà per l'eternità».

Una carriera davvero stellare

Durante i suoi 70 anni di carriera, Jones ha lavorato come produttore, bandleader, compositore e arrangiatore.

È conosciuto al grande pubblico per aver collaborato a lungo con Michael Jackson, avendo prodotto tre album del Re del Pop: «Off the Wall» del 1979, «Thriller» del 1982 e «Bad» del 1987.

«Thriller» si è aggiudicato il Grammy Award come migliore album di quell'anno ed è ancora oggi uno dei dischi più venduti della storia della musica, con oltre 70 milioni di copie.

Jones ha lavorato anche con altre grandi star come Frank Sinatra, Aretha Franklin e Donna Summer. Ha prodotto e diretto nel 1985 «We Are the World», canzone benefica in cui si sono esibite star come Michael Jackson, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Diana Ross e molti altri.

Una miriade di premi

Il grande musicista ha ricevuto 80 nomination ai Grammy Awards (vincendone 28) in carriera, ed è al terzo posto della classifica all time dietro la coppia Beyoncé e Jay-Z.

Jones è stato candidato per sei volte all'Oscar, riuscendo a vincere l'ambito premio nel 1985 come produttore per «Il colore viola». Nel 1995 gli è stato conferito un Oscar alla carriera.

Ha prodotto il remake del 2023 de «Il colore viola», e la serie tv anni '90 «Willy, il principe di Bel-Air» tra gli altri.

È stato sposato tre volte, con Jeri Caldwell, sua ex compagna di scuola, dal 1957 al 1966, con l'attrice e fotografa svedese Ulla Andersson dal 1967 al 1974, e con l'attrice e modella Peggy Lipton dal 1974 al 1990.

Ha sette figli, tra cui la famosa attrice Rashida Jones.

