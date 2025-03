Simon Fisher-Becker

L'attore era noto per aver interpretato il personaggio di Frate Grasso nella saga fantasy.

Simon Fisher-Becker si è spento all'età di 63 anni. L'attore britannico era noto al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Frate Grasso nella saga di «Harry Potter», oltre ad aver ricoperto ruoli in serie di successo come «Doctor Who».

Ad annunciarne la dipartita è stato il marito Tony Dugdale in un post su Facebook, non aggiungendo ulteriori dettagli sulle cause della morte.

L'agente di Fisher-Becker ha poi confermato la notizia in un comunicato sulla CNN: «Oggi ho perso non solo un cliente, Simon Fisher-Becker, ma anche un caro amico da 15 anni. Non dimenticherò mai la telefonata che gli ho fatto quando gli è stata offerta la parte di Dorium Moldovar in Dr Who della BBC».

«Mi ha aiutato enormemente, è sempre stato gentile, cortese e interessato a tutti».

Prime apparizioni televisive negli anni '90

Le prime apparizioni televisive risalgono agli anni '90, con una serie di ruoli in singoli episodi di programmi come «Hale and Pace» e «One Foot in the Grave». Il grande successo tuttavia è arrivato grazie al film «Harry Potter e la pietra filosofale», in cui interpretava un fantasma che infestava i corridoi di Hogwarts.

In «Doctor Who» invece vestiva i panni del personaggio ricorrente Dorium.

Fisher-Becker ha parlato della possibilità di collaborare con altri attori nel corso della sua carriera, dicendo a BTG Interviews nel 2023 che «la maggior parte degli attori con cui ho avuto modo di lavorare, in particolare i nomi più grandi, sono stati assolutamente deliziosi e molto gentili».