Roberto Saviano

Lo scrittore affida a Instagram il suo saluto più intimo, quello a zia Silvana, la donna che per lui è stata molto più di una parente: una madre vera e propria, una presenza fondamentale e insostituibile.

«Zia Lalla non c'è più», scrive Roberto Saviano in un post pubblicato su Instagram, utilizzando il soprannome affettuoso che da bambino aveva inventato per lei.

«Aveva scelto me e mio fratello come figli: non le eravamo capitati».

Con parole piene di gratitudine, lo scrittore ripercorre i gesti semplici e quotidiani che hanno segnato la sua crescita: «Mi ha svegliato al mattino per anni, tenuto il termometro, accompagnato a scuola, alle lezioni di pianoforte; mi ha insegnato a usare forchetta e coltello, rimpinzato di frullato, lavato e disinfettato le sbucciature».

In questo struggente addio, Saviano confessa anche il senso di colpa che lo accompagna: la notorietà, esplosa dopo il successo di «Gomorra», ha stravolto anche la vita della sua famiglia.

«Per parte mia, sono stato una sventura per lei, come per tutta la famiglia: la mia vicenda è stata un'esplosione». Un'esposizione mediatica che ha costretto la zia a cambiare città, ad abbandonare abitudini e amicizie, a sopportare isolamento e commenti duri.

Il post si chiude con parole che non lasciano spazio all'interpretazione, rivelando tutto il peso di una perdita che sembra inghiottire anche il presente: «Addio, zia Silvana, madre amata. La mia vita – quella che, per essere compresa, non necessitava parole ma solo sguardi – è finita con te».