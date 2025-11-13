Adele

La cantautrice britannica Adele è pronta a calcare il set cinematografico nel nuovo film di Tom Ford, «Cry to Heaven». Una storia di bellezza e dolore ambientata nell'Italia del Settecento, tratta dal romanzo di Anne Rice.

Adele si prepara a un debutto cinematografico ad effetto.

L'artista, vincitrice di Grammy e di un Oscar, sarà infatti protagonista del nuovo film diretto e prodotto da Tom Ford, il visionario stilista che da anni ha fatto della regia un'estensione del suo talento creativo. Il titolo? «Cry to Heaven», adattamento dell'omonimo romanzo di Anne Rice del 1982.

Ambientato nell'Italia del XVIII secolo, il film racconta la storia di due uomini – un nobile veneziano e un cantante d'opera castrato – le cui vite si intrecciano in un dramma di passione, arte e identità.

Sul set, un cast stellare: Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Hunter Schafer, Thandiwe Newton e la giovane promessa Owen Cooper, rivelazione del film «Adolescence».

La posta in gioco è alta

Secondo Deadline, le riprese di «Cry to Heaven» inizieranno a gennaio tra Londra e Roma, con l'uscita prevista per l'autunno 2026. Ford, che ha deciso di finanziare personalmente il progetto, firma così la sua terza regia dopo «A Single Man» (2009) e «Animali notturni» (2016), riunendo alcuni dei suoi attori feticcio come Colin Firth, Nicholas Hoult e Aaron Taylor-Johnson.

Per Adele, si tratta di un ritorno davanti alla macchina da presa dopo la breve apparizione nella serie «Ugly Betty» nel 2009. Ma questa volta la posta in gioco è più alta.

La cantante aveva annunciato nel 2024 la fine della sua residency a Las Vegas e la volontà di prendersi «una lunga pausa» dalla musica.

«Non ho in programma di pubblicare nuova musica, per ora», aveva dichiarato all'emittente tedesca ZDF. «Voglio un grande stacco dopo questi anni, e credo di voler esplorare altri modi di esprimermi, anche solo per un po'».