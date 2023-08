Adele

La cantante confida a una fan incinta di sognare un altro figlio dopo Angelo, avuto con l’ex marito Simon Konecki.

Adele confessa durante uno show a Las Vegas di volere un altro figlio.

Parlando con una spettatrice in dolce attesa, la star ha ammesso di avere già pronta una lista di nomi per il suo secondo bebè.

In una clip condivisa su TikTok, si sente la la 35enne chiacchierare con la fan che le aveva chiesto un consiglio su come chiamare il bebè che porta in grembo.

«Sono incinta del mio primo figlio e ho appena scoperto che avrò una bambina. Io e mio marito non riusciamo a deciderci sul nome da darle. Ne abbiamo due in mente», ha rivelato la futura mamma alla cantante britannica, che ha prontamente risposto: «Beh, io voglio diventare mamma per la seconda volta presto e ho già pronta una lista. Ogni volta che vedo un nome che mi piace, me lo segno sul telefono».

La preferenza di Adele

Adele è mamma di Angelo, 10 anni, avuto con l’ex marito Simon Konecki. Attualmente frequenta il procuratore sportivo Rich Paul.

La fan ha poi chiesto alla cantante di essere indecisa tra Parker e Spencer per la bambina in arrivo. «Io le darei Spencer. Spencer mi piace».

«Sai, per una bambina mi piace il nome Ray, scritto come lo si dà ai maschi solitamente», ha confessato Adele alla donna che, sorpresa, le ha detto che Ray sarà il secondo nome che darà alla figlia.

Adele e Rich sono usciti allo scoperto nel 2021.

Covermedia