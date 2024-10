Adele

La cantante è alle prese con un raro batterio dell'acqua.

Covermedia

Adele rivela di aver perso parzialmente l'udito da un orecchio.

La cantante 36enne è stata colpita dal problema di salute durante la sua residency a Monaco di Baviera la scorsa estate, come raccontato dalla stessa star in occasione di uno show a Las Vegas.

«Ho un'infezione a un orecchio, è piuttosto grave», ha detto Adele al pubblico, come riportato dal MailOnline. «Non mi era mai capitato. È la cosa più dolorosa che mi sia mai successa. Peggio del parto. È un raro batterio dell'acqua. Ed è molto difficile da curare».

Ad aver peggiorato la situazione è stata una terapia non corretta. «Ho preso gli antibiotici sbagliati per qualche giorno e poi sono riusciti a darmene uno che ha iniziato a funzionare. A volte ho pensato di tagliarmi l'orecchio».

La star ha aggiunto: «Ora non ho più dolore, il che è fantastico, ma sono rimasta un po' sorda all'orecchio sinistro».

Adele, madre di Angelo, 12 anni, con l'ex marito Simon Konecki, si è esibita a Monaco ad agosto in una serie di concerti, parte della sua residency. Ora è tornata a Las Vegas per proseguire lo show «Weekends with Adele», iniziato nel novembre 2022 e su cui calerà il sipario tra un mese.

