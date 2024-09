Adele

Adele ha annunciato durante uno spettacolo a Monaco di Baviera, in Germania, che lascerà la scena musicale per un po' di tempo.

Covermedia

Lungo break per Adele.

La cantante ha annunciato che si prenderà una pausa dalla musica per un lungo periodo dopo aver concluso la sua residency a Las Vegas prevista per novembre.

«Ho passato gli ultimi sette anni a rifarmi una vita e voglio godermela. Mi mancherete tantissimo». Adele ha annunciato così, trattenendo a stento le lacrime, che si prenderà una pausa dall'attività concertistica.

Lo ha fatto durante l'ultimo mini tour a Monaco che si è concluso sabato 31 agosto.

«Ho solo bisogno di riposare»

Lo scorso luglio la 36enne aveva rivelato di non avere alcuna intenzione di lavorare a nuova musica: ora ha aggiunto che non la si vedrà su un palco per un pezzo dopo le dieci date americane previste nei weekend dal 25 ottobre al 23 novembre.

Dopo Las Vegas «non vi vedrò per un periodo incredibilmente lungo. Vi terrò nel mio cuore per tutta la pausa e ripenserò a questi concerti e a tutti quelli che ho fatto negli ultimi tre anni. È stato meraviglioso, ho solo bisogno di riposare».

Primi concerti in Europa dopo il 2016

A Monaco, Adele ha fatto dieci show in un'arena da 80 mila spettatori. «La gente è venuta col bello e col cattivo tempo, con un c***o di monsone, coi tuoni, coi fulmini».

Sono stati i suoi primi concerti nell'Europa continentale dal 2016, quando si esibì anche in Italia per due date all'Arena di Verona.

Vorrebbe un altro figlio

Lontana dalla musica Adele si dedicherà alla sua vita privata: in passato non ha mai nascosto la voglia di avere un altro figlio.

Durante uno spettacolo del 9 agosto ha annunciato il suo fidanzamento con il procuratore sportivo Rich Paul.

Adele è stata precedentemente sposata con l'imprenditore Simon Konecki, con il quale ha avuto un figlio, Angelo, che oggi ha 11 anni.

Covermedia